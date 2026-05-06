সততা স্টোরগুলোর খোঁজ নিতে ডিসিদের প্রতি দুদকের আহ্বান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডিসি সম্মেলনের শেষ দিনে অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দুদকের সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহীম। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ জেলা পর্যায়ে সর্বত্র দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রচারাভিযানের জন্য জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতা চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বুধবার ডিসি সম্মেলনের শেষ দিনে ডিসিদের সঙ্গে অধিবেশন শেষে দুদকের সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহীম সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।

খালেদ রহীম বলেন, ‘দুদকের বর্তমান কাঠামোতে আমরা যে কাজগুলো করছি, সে সম্পর্কে জেলা প্রশাসকদের ধারণা দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক যে কাজগুলো আছে, সেখানে জেলা প্রশাসকদের ভূমিকা আছে; বিশেষত দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে। সেখানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে বলেছি।’

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী লিফলেট ও সততা স্টোর চালুর বিষয় তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সততা স্টোর আছে। এই স্টোরগুলো অনেক ক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে কাজ করছে না। ডিসিরা যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যান, সেখানে এগুলো ভালোভাবে চলছে কি না তা দেখবেন, কোথায় সহযোগিতার দরকার, সেগুলো আমাদের বললে আমরা সহযোগিতা করব।’

মাঠপর্যায়ে দুদক অথবা বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নাম ব্যবহার করে কিছু প্রতারণার অভিযোগ আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা তাঁদের সতর্ক করেছি। এমনকি আমাদের কর্মকর্তাদের নাম দিয়েও যদি এ ধরনের কোনো প্রতারণা হয়, তাৎক্ষণিকভাবে যেন আমাদের ১০৬ হটলাইনে জানিয়ে দেওয়া হয়। আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেব।’

