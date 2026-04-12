১৭ এপ্রিল দিবাগত রাতে হজের প্রথম ফ্লাইটযাত্রা, উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১২ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ০৪
১৭ এপ্রিল দিবাগত রাতে হজের প্রথম ফ্লাইটযাত্রা, উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী
ফাইল ছবি

আগামী ১৭ এপ্রিল দিবাগত রাত ২টায় (১৮ এপ্রিল) চলতি বছরের হজ ফ্লাইট শুরু হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত এ তথ্য জানিয়ে বলেন, এবারের হজ ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের জন্য উল্লেখযোগ্য স্বস্তি এসেছে। বিগত সময়ের তুলনায় প্রতি টিকিটে প্রায় ১২ হাজার টাকা খরচ কমানো হয়েছে, যা হজযাত্রীদের জন্য বড় ধরনের আর্থিক সহায়তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এ বছর কোনো চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালনা ছাড়াই নির্ধারিত নিয়মিত ফ্লাইটের মাধ্যমে ৭৮ হাজারের বেশি হাজী পরিবহন করা হবে। এতে হজ ফ্লাইট ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৮ হাজার ৫০০ জন পবিত্র হজ পালন করবেন বলে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

হজ ফ্লাইট উদ্বোধন ১৭ এপ্রিলহজ ফ্লাইট উদ্বোধন ১৭ এপ্রিল

আজ দুপুরে হজ ব্যবস্থাপনা–সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি হজ ব্যবস্থাপনা–সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি।

সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান হজযাত্রীদের সেবার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তাঁদের সেবার ক্ষেত্রে কোনো গাফিলতি যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ জানান। এ ছাড়া পরের বছর থেকে আরবি ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের হজ গাইড ও সহায়ক কর্মী হিসেবে নিয়োগের নির্দেশ দেন তিনি।

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

কেন ব্যর্থ হলো ইসলামাবাদ সংলাপ, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র কে কী চায়

নাগরিকত্ব পেতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান প্রসব, সুযোগ বন্ধ করছেন ট্রাম্প

চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ ইসলামাবাদ আলোচনা, ফিরে যাচ্ছে মার্কিন প্রতিনিধিদল

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

পাঠকের আগ্রহ

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

সম্পর্কিত

হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলে সহযোগিতা চাইল বাংলাদেশ

হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলে সহযোগিতা চাইল বাংলাদেশ

১৭ এপ্রিল দিবাগত রাতে হজের প্রথম ফ্লাইটযাত্রা, উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

১৭ এপ্রিল দিবাগত রাতে হজের প্রথম ফ্লাইটযাত্রা, উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

চাকরি ফেরতের পর এবার পদোন্নতি পেলেন পুলিশ কর্মকর্তা কোহিনূর মিয়া

চাকরি ফেরতের পর এবার পদোন্নতি পেলেন পুলিশ কর্মকর্তা কোহিনূর মিয়া