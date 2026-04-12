১৭ এপ্রিল দিবাগত রাতে হজের প্রথম ফ্লাইটযাত্রা, উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

আগামী ১৭ এপ্রিল দিবাগত রাত ২টায় (১৮ এপ্রিল) চলতি বছরের হজ ফ্লাইট শুরু হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত এ তথ্য জানিয়ে বলেন, এবারের হজ ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের জন্য উল্লেখযোগ্য স্বস্তি এসেছে। বিগত সময়ের তুলনায় প্রতি টিকিটে প্রায় ১২ হাজার টাকা খরচ কমানো হয়েছে, যা হজযাত্রীদের জন্য বড় ধরনের আর্থিক সহায়তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এ বছর কোনো চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালনা ছাড়াই নির্ধারিত নিয়মিত ফ্লাইটের মাধ্যমে ৭৮ হাজারের বেশি হাজী পরিবহন করা হবে। এতে হজ ফ্লাইট ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এ বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৮ হাজার ৫০০ জন পবিত্র হজ পালন করবেন বলে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
আজ দুপুরে হজ ব্যবস্থাপনা–সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি হজ ব্যবস্থাপনা–সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি।
সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান হজযাত্রীদের সেবার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তাঁদের সেবার ক্ষেত্রে কোনো গাফিলতি যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ জানান। এ ছাড়া পরের বছর থেকে আরবি ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের হজ গাইড ও সহায়ক কর্মী হিসেবে নিয়োগের নির্দেশ দেন তিনি।
