Ajker Patrika
জাতীয়

যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করলে ভোটারের ভোট বাতিল: ইসি সানাউল্লাহ

 নোয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ১৩
নোয়াখালীতে নির্বাচন সংক্রান্ত আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় ইসি আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, কোনো ভোটার যদি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেন, তবে তাঁর ভোট বাতিল হয়ে যাবে। নির্বাচন কমিশন (ইসি) এই বিষয়ে কোনো ছাড় দেবে না। আজ মঙ্গলবার নোয়াখালীতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল, ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ইসি সানাউল্লাহ বলেন, ‘আমাদের একটা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে বয়সভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক সবাই ভোট দিতে পারে। ভোটারদের আগ্রহকে ধারণ করে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কোনো ভোটারকে যেন কেউ বাধা দিতে না পারে, সেটি খেয়াল রেখে সবার ভোট প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।’

সানাউল্লাহ আরও বলেন, ‘পোস্টাল ব্যালট প্রবাস ও দেশ থেকে দুই ভাগে হবে। আমরা কোনো বিষয়ে ছাড় দেব না। কেউ যদি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুশীলন না করে ভোট প্রদান করেন, তাহলে তাঁর ভোট বাতিল হয়ে যাবে। একই সময়ে সাধারণ ব্যালট ও পোস্টাল ব্যালট গণনা কর হবে। তবে পোস্টাল ব্যালট গণনায় সময় লাগবে। ১১৯টি প্রতীক রয়েছে প্রতিটি ব্যালটে, তাই প্রবাসীদের এ ব্যালটের প্রতীকগুলো এজেন্টদের দেখিয়ে নিশ্চিত করতে হবে তিনি কোথায় ভোট দিয়েছেন।’

জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাচন কর্মকর্তা, সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, আনসারসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা নির্বাচনের আইনশৃঙ্খলা, ভোটের পরিবেশ, গণভোটসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

বিষয়:

নোয়াখালীনির্বাচননির্বাচন কমিশনভোটজাতীয় নির্বাচনভোটের মাঠেভোটারত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবরনির্বাচনী-ইশতেহার
