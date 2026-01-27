Ajker Patrika
জাতীয়

নির্বাচনে পুলিশ নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখবে: আইজিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ১০
নির্বাচনে পুলিশ নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখবে: আইজিপি
পুলিশ মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম। ছবি: পুলিশ সদরদপ্তর

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশ নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) বাহারুল আলম। রাজধানীতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের হল অব ইন্টেগ্রিটিতে আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ২০০৮ সালে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত এবং সম্প্রতি যোগদানকারী ২৭তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) প্রবেশনারদের উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এসব কথা বলেন।

বাহারুল আলম বলেন, ‘পুলিশ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মনোবল চাঙা করা এবং জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশ পেশাদারত্ব, নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখতে সক্ষম হবে।’

২৭তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের বেশ কিছু কর্মকর্তা নিয়োগবঞ্চিত ছিলেন। দীর্ঘ আইনিপ্রক্রিয়া শেষে গত বছরের শেষ দিকে তাঁরা নিয়োগ পান। তাঁদের মধ্যে ৬০ জন এএসপি প্রবেশনার হিসেবে যোগ দেন। আজ পুলিশ সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে ২৭তম ব্যাচের ৬০ জন ছাড়াও ২৮তম ব্যাচের একজন এবং ৪৩তম ব্যাচের ৬ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

এএসপি প্রবেশনারদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আইজিপি বলেন, ‘আপনাদের জন্য এ মুহূর্তটি কেবল একটি ব্যক্তিগত সাফল্য নয়; এটি আপনার ন্যায্য অবস্থানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিজয় আপনাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার দ্বার খুলে দিয়েছে। আপনারা বৈধ অধিকার পুনরুদ্ধার করেছেন।’

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত আইজি (প্রশাসন) এ কে এম আওলাদ হোসেন, অতিরিক্ত আইজি (অর্থ) মো. আকরাম হোসেন, অতিরিক্ত আইজি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত আইজি (লজিস্টিকস) মুসলেহ উদ্দিন আহমদ এবং অতিরিক্ত আইজি (ডেভেলপমেন্ট) সরদার নূরুল আমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

পুলিশনির্বাচনজাতীয় নির্বাচনআইজিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

সোনার দাম তো বাড়ছেই, তবে রুপা যেন ‘ট্রাম্পকার্ড’

সোনার দাম তো বাড়ছেই, তবে রুপা যেন ‘ট্রাম্পকার্ড’

‘কাজের টোপ’ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধে

‘কাজের টোপ’ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধে

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

সম্পর্কিত

নির্বাচনী সহিংসতা: সাত জেলায় হামলা সংঘর্ষে আহত ৩৩

নির্বাচনী সহিংসতা: সাত জেলায় হামলা সংঘর্ষে আহত ৩৩

নির্বাচনে পুলিশ নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখবে: আইজিপি

নির্বাচনে পুলিশ নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখবে: আইজিপি

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন পে স্কেল দেবে না অন্তর্বর্তী সরকার: ফাওজুল কবির

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন পে স্কেল দেবে না অন্তর্বর্তী সরকার: ফাওজুল কবির

অতিরিক্ত সচিব হলেন ১১৮ জন

অতিরিক্ত সচিব হলেন ১১৮ জন