Ajker Patrika
জাতীয়

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাবেন তারেক রহমান, নয়াপল্টনে নেতা-কর্মীদের ভিড়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাবেন তারেক রহমান, নয়াপল্টনে নেতা-কর্মীদের ভিড়
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অপেক্ষায় নয়াপল্টনে নেতাকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ শনিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম তিনি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাচ্ছেন। তাঁর আগমনকে ঘিরে নয়াপল্টনে নেতাকর্মীদের ভিড় দেখা গেছে।

এর আগে গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে বিএনপির স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতাকর্মীদের তিনি বলেছিলেন, আজ শনিবার নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসবেন। সেই কথামতো আজ বিকেলে নয়াপল্টনে আসছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা ইতিমধ্যে ভিড় করছেন নয়াপল্টনের দলীয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে। একের পর এক মিছিল নিয়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছেন নেতাকর্মীরা। স্লোগানে স্লোগানে মুখর করে রেখেছেন পুরো এলাকা।

প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক অবস্থান নিয়েছে নয়াপল্টন ও এর আশেপাশের এলাকায়।

বিষয়:

রাজধানীতারেক রহমাননয়াপল্টনপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

