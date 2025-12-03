Ajker Patrika
১০ সেনা কর্মকর্তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বুধবার সকাল ১০টার দিকে সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বুধবার সকাল ১০টার দিকে সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় টিএফআই সেলে (আয়নাঘর) গুম করে নির্যাতনের ঘটনায় দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আসামি ১০ সেনা কর্মকর্তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনা হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে তাঁদের একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রিজন ভ্যানে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। আজ তাঁদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির কথা রয়েছে।

শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ এ মামলার সাত আসামি পলাতক। আজ এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের ওপর শুনানি হবে।

এদিকে সেনা কর্মকর্তাদের হাজিরা উপলক্ষে সকাল থেকেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের প্রধান ফটকে মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী, র্যাব, বিজিবি ও পুলিশ সদস্য।

সরকারআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধআওয়ামী লীগ
স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

