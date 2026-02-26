Ajker Patrika
সচিবালয় থেকে একুশে পদকের অনুষ্ঠান: হেঁটেই গেলেন-আসলেন তারেক রহমান, সঙ্গে মেয়ে জাইমা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৩৩
সচিবালয় থেকে হেঁটে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের দিকে তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

সচিবালয় থেকে হেঁটে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘একুশে পদক’ প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এক ঘণ্টা পর অনুষ্ঠান শেষে হেঁটেই তিনি মন্ত্রিপরিষদ ভবনের কার্যালয়ে ফিরে আসেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৪৭ মিনিটে তিনি সচিবালয়ের ১ নম্বর ভবনে অবস্থিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ৫ নম্বর গেট দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যান। অনুষ্ঠান শেষে বেলা ১২টার দিকে ৩ নম্বর গেট হয়ে ফিরে আসেন। এ সময় কন্যা জাইমা রহমান তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এ সময় সচিবালয়ের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য তাঁর গতিপথের দুই পাশে অবস্থান নেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী সকাল ৯টা ৪ মিনিটে সচিবালয়ে প্রবেশ করেন। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে তিনি নতুন সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

যে সাজে বাবার শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন জাইমা রহমানযে সাজে বাবার শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন জাইমা রহমান

এরপর সকাল ১০টা ৪৭ মিনিটে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘একুশে পদক’ প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করতে সচিবালয় থেকে হেঁটে রওনা হন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর দেশের ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে ‘একুশে পদক’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি মন্ত্রিসভার সদস্য, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

সচিবালয়সরকারতারেক রহমানমন্ত্রিপরিষদপ্রধানমন্ত্রী
