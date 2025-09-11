Ajker Patrika
সাবেক বিচারপতি মানিকের নামে দুদকের দুটি মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। ছবি: সংগৃহীত

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট জালিয়াতির অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলাগুলো অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

একটি মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, বিচারপতি হিসেবে কর্মরত অবস্থায় শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে ৫ কোটি ৩৯ লাখ ৬৬ হাজার ৮২০ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন।

এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪ (২) ও ৪ (৩) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫ (২) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।

রাজউকের প্লট জালিয়াতির ঘটনায় অনুমোদিত অন্য একটি মামলায় বিচারপতি মানিকসহ সাতজনকে আসামি করা হয়েছে। অন্য আসামিরা হলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের স্ত্রী কাশমিরি কামাল, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল হুদা, এম জয়নাল আবেদীন ভুইয়া, রাজউক কর্মকর্তা মো. আবু বক্কার সিকদার, এম মাহবুবুল আলম ও আব্দুল হাই।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৩ আগস্ট রাতে সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার দনা সীমান্ত থেকে মানিককে আটক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। পরদিন আদালতের আদেশে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। পরে ভারতের উদ্দেশ্যে ‘অনুপ্রবেশের চেষ্টা’র অভিযোগে কানাইঘাট থানায় তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে পৃথক মামলা করে।

