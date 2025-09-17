Ajker Patrika
> জাতীয়

শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক ডিজি আবুল কালামের বিরুদ্ধে দুদকের মামলার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক ডিজি আবুল কালামের বিরুদ্ধে দুদকের মামলার সিদ্ধান্ত

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক মহাপরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আজাদের নামে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অনুমোদিত মামলায় আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ১২ কোটি ৩৪ লাখ ৩৬ হাজার ১২৮ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০০ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা অনুসারে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।

দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয়, ২০২২ সালে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে আবুল কালাম আজাদ ১৬ কোটি ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৪৬৩ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন এবং মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করেছেন।

দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১৮ কোটি ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৯৬৩ টাকা। এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য আয়ের পরিমাণ মাত্র ৬ কোটি ১৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২ টাকা, বাকিটুকু জ্ঞাত আয়বহির্ভূত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিষয়:

অভিযোগদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

প্রবাসে নিবন্ধন করলে দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না: ইসি

প্রবাসে নিবন্ধন করলে দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না: ইসি

সংস্কৃতি উপদেষ্টা ফারুকীর সঙ্গে ইইউর রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

সংস্কৃতি উপদেষ্টা ফারুকীর সঙ্গে ইইউর রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

অকার্যকর ডেমু ট্রেন কেনায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৭ কর্মকর্তার নামে দুদকের মামলা

অকার্যকর ডেমু ট্রেন কেনায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৭ কর্মকর্তার নামে দুদকের মামলা

শেখ হাসিনাসহ যাঁদের এনআইডি লক্ড, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না: ইসি

শেখ হাসিনাসহ যাঁদের এনআইডি লক্ড, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না: ইসি