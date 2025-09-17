শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক ডিজি আবুল কালামের বিরুদ্ধে দুদকের মামলার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক মহাপরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আজাদের নামে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অনুমোদিত মামলায় আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ১২ কোটি ৩৪ লাখ ৩৬ হাজার ১২৮ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০০ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা অনুসারে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।
দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয়, ২০২২ সালে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে আবুল কালাম আজাদ ১৬ কোটি ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৪৬৩ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন এবং মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করেছেন।
দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১৮ কোটি ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৯৬৩ টাকা। এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য আয়ের পরিমাণ মাত্র ৬ কোটি ১৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২ টাকা, বাকিটুকু জ্ঞাত আয়বহির্ভূত বলে প্রমাণিত হয়েছে।
