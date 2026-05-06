Ajker Patrika
জাতীয়

সমাজকল্যাণমন্ত্রী জাহিদ হোসেনের মা আর নেই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সমাজকল্যাণমন্ত্রী জাহিদ হোসেনের মা আর নেই

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের মা বেগম জেবুন্নেছা মারা গেছেন। আজ বুধবার (৬ মে) সকাল ৫টা ৩৮ মিনিটে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষক। ১৯৪৪ সালে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র ও ২ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন, গুণগ্রাহী ছাত্র-ছাত্রী রেখে গিয়েছেন।

মরহুমার জানাজা বাদ আসর ময়মনসিংহের ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে গুলকিবাড়ি কবরস্থানে মরহুমার স্বামী মরহুম জাফর আলী সরকারের কবরের পাশে দাফন করা হবে।

মরহুমার সন্তানেরা মায়ের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সবাইকে দোয়া করার অনুরোধ করেছেন।

বেগম জেবুন্নেছার মৃত্যুতে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন এবং সমাজকল্যাণ সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবার্তায় তাঁরা বলেন, ‘বেগম জেবুন্নেছা ছিলেন একজন আদর্শ ও মমতাময়ী নারী। তিনি তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা দিয়ে সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। মা হারানোর বেদনা অপূরণীয়।’

প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

তাঁরা মরহুমার রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করেছেন। সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও মরহুমার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

বিষয়:

মৃত্যুরাজধানীমন্ত্রীমা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

গ্যাসের আশায় ৫ কিমি গভীর কূপ খনন

গ্যাসের আশায় ৫ কিমি গভীর কূপ খনন

সম্পর্কিত

সমাজকল্যাণমন্ত্রী জাহিদ হোসেনের মা আর নেই

সমাজকল্যাণমন্ত্রী জাহিদ হোসেনের মা আর নেই

হাওরে ধান কাটা: পানি কমায় জাগছে আশা

হাওরে ধান কাটা: পানি কমায় জাগছে আশা

কৃষক দলের সভাপতি তুহিনকে বিএমডিএ চেয়ারম্যান নিয়োগ

কৃষক দলের সভাপতি তুহিনকে বিএমডিএ চেয়ারম্যান নিয়োগ

সুপ্রিম কোর্টের ৪ অফিস সহায়ক বরখাস্ত

সুপ্রিম কোর্টের ৪ অফিস সহায়ক বরখাস্ত