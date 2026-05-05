Ajker Patrika
জাতীয়

সুপ্রিম কোর্টের ৪ অফিস সহায়ক বরখাস্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সুপ্রিম কোর্টের ৪ অফিস সহায়ক বরখাস্ত
ফাইল ছবি

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বাসভবনে কাজে যোগ না দিয়ে উল্টো বিরোধিতা করে মানববন্ধন ও গণমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের চার অফিস সহায়ককে (এমএলএসএসকে) সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

বরখাস্ত হওয়া চারজন হলেন–মেহেদী হাসান, মো. মিরাজ, রক্ষুণ নিশা ও মো. আসাদুজ্জামান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিনজনকে বিচারপতিদের বাসভবনে বদলি করা হলেও তাঁরা কাজে যোগদান করেননি। গত ৩ মে চারজন সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করে বিচারপতিদের বাসভবনে কাজ করবেন না মর্মে বক্তব্য দেন। সেই সঙ্গে ৪ মে সুপ্রিম কোর্টের অ্যানেক্স ভবনের সামনে গণমাধ্যমে বিচারপতিদের বাসভবনে বদলি সংক্রান্ত অফিস আদেশকে অবৈধ বলে উল্লেখ করেন।

তাদের এরূপ কর্মকাণ্ড অফিস শৃঙ্খলা পরিপন্থী হওয়ায় সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টবিজ্ঞপ্তিবিচারপতিবরখাস্তমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

সম্পর্কিত

কৃষক দলের সভাপতি তুহিনকে বিএমডিএ চেয়ারম্যান নিয়োগ

কৃষক দলের সভাপতি তুহিনকে বিএমডিএ চেয়ারম্যান নিয়োগ

সুপ্রিম কোর্টের ৪ অফিস সহায়ক বরখাস্ত

সুপ্রিম কোর্টের ৪ অফিস সহায়ক বরখাস্ত

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এক্সপ্রেসওয়ে বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান মন্ত্রীর

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এক্সপ্রেসওয়ে বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান মন্ত্রীর

গ্যাসের আশায় ৫ কিমি গভীর কূপ খনন

গ্যাসের আশায় ৫ কিমি গভীর কূপ খনন