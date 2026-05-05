সুপ্রিম কোর্টের ৪ অফিস সহায়ক বরখাস্ত

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বাসভবনে কাজে যোগ না দিয়ে উল্টো বিরোধিতা করে মানববন্ধন ও গণমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের চার অফিস সহায়ককে (এমএলএসএসকে) সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
বরখাস্ত হওয়া চারজন হলেন–মেহেদী হাসান, মো. মিরাজ, রক্ষুণ নিশা ও মো. আসাদুজ্জামান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিনজনকে বিচারপতিদের বাসভবনে বদলি করা হলেও তাঁরা কাজে যোগদান করেননি। গত ৩ মে চারজন সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করে বিচারপতিদের বাসভবনে কাজ করবেন না মর্মে বক্তব্য দেন। সেই সঙ্গে ৪ মে সুপ্রিম কোর্টের অ্যানেক্স ভবনের সামনে গণমাধ্যমে বিচারপতিদের বাসভবনে বদলি সংক্রান্ত অফিস আদেশকে অবৈধ বলে উল্লেখ করেন।
তাদের এরূপ কর্মকাণ্ড অফিস শৃঙ্খলা পরিপন্থী হওয়ায় সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
