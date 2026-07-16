Ajker Patrika
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জাতীয়

আলাদাভাবে উদ্‌যাপিত হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ জুলাই ২০২৬, ১৯: ৫৩
আলাদাভাবে উদ্‌যাপিত হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস

জাতীয় যুব দিবস ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস আগের মতো আলাদা আলাদা দিনে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এখন থেকে প্রতিবছর ১ নভেম্বর ‘জাতীয় যুব দিবস’ ও ১২ আগস্ট ‘আন্তর্জাতিক যুব দিবস’ উদ্‌যাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা।

আজ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা বৈঠকে জাতীয় যুব দিবস আগের মতো প্রতিবছর ১ নভেম্বর উদ্‌যাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছর ১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস ও ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপন করা হতো।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় উপদেষ্টা পরিষদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস একত্রে একই তারিখে অর্থাৎ ১২ আগস্ট উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত দেয়। ২০২৫ সালে উভয় দিবস ১২ আগস্ট একত্রে উদ্‌যাপনকালে বর্ষাকাল হওয়ায় দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত যুব র‍্যালি, যুব সমাবেশ ও যুব মেলা সফলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। এতে যুব উদ্যোক্তারা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

জাতীয় যুব দিবস ছাড়া অন্য সময়ে যুব মেলার আয়োজন করা হলে কাঙ্ক্ষিত জনসম্পৃক্ততা ও বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জিত হয় না জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাতীয় যুব দিবস সরকারি অর্থায়নে উদ্‌যাপিত হলেও আন্তর্জাতিক যুব দিবস সাধারণত সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় পালিত হয়ে থাকে। ফলে মন্ত্রিসভা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ১২ আগস্ট একত্রে উদ্‌যাপনের পরিবর্তে পৃথকভাবে ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস এবং ১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

বিষয়:

মন্ত্রিসভাঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধানমন্ত্রীযুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
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