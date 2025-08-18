Ajker Patrika
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক। ফাইল ছবি
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক। ফাইল ছবি

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভাষাসৈনিক আহমদ রফিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে তাঁকে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আহমেদ রফিককে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর বয়সজনিত সমস্যা রয়েছে। অধ্যাপক ডা. নূর মোহাম্মদের অধীনে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদ রফিকের জন্ম। ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অগ্রগামী সংগ্রামী। কবিতা, প্রবন্ধ, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, গবেষণা মিলিয়ে তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবে আহমদ রফিক দুই বাংলায় অগ্রগণ্য। কলকাতার টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে পেয়েছেন ‘রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য’ উপাধি। দেশে একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও পদক পেয়েছেন বহুগুণে গুণান্বিত মানুষটি।

