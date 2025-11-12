ভোটের দিনই গণভোট করার চিন্তা সরকারের, থাকবে একাধিক প্রশ্ন

জুলাই জাতীয় সনদ
তানিম আহমেদ, ঢাকা
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ কিছুটা সংশোধন করে আদেশ জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। ১৫ নভেম্বর আদেশ জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পাশাপাশি গণভোটে এক ব্যালটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে আগামী জাতীয় সংসদকে ৩৬৫ দিনের জন্য দ্বৈত ক্ষমতা দিয়ে সনদে থাকা সুপারিশগুলো সংবিধানে সংযুক্ত করতে বলা হতে পারে।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে গত ২৭ অক্টোবর দুটি সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এতে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারির কথা বলা হয়েছে। তফসিলে সংবিধান-সম্পর্কিত ৪৮টি প্রস্তাব আপত্তি (নোট অব ডিসেন্ট) ছাড়াই রাখা হয়েছে। তফসিলে থাকা সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাবের পক্ষে ‘হ্যাঁ/না’ গণভোটের কথা বলা হয়েছে। গণভোটের ফল ইতিবাচক হলে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা একযোগে সংসদ সদস্য (এমপি) ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তারা প্রথম অধিবেশন থেকে ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করবেন।
ঐকমত্য কমিশন সুপারিশ জমা দেওয়ার পর সনদে নোট অব ডিসেন্ট (আপত্তি) না রাখার সমালোচনা করেছে বিএনপি। দলটি আপত্তিসহ সনদ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় নির্বাচনের দিনেই গণভোট করার দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচনের আগেই গণভোটের দাবিতে মাঠে কর্মসূচি পালন করছে জামায়াতে ইসলামীসহ আট সমমনা দল। এমন অবস্থায় গত ৩ নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দলগুলোকে নিজ উদ্যোগে সমঝোতায় পৌঁছাতে এক সপ্তাহ সময় বেঁধে দেওয়া হয়। সরকারের অনুরোধে দলগুলো সাড়া দেয়নি।
জানা গেছে, আদেশ চূড়ান্ত করতে ছয় উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তাঁরা হলেন, অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ আহমেদ, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। এই উপদেষ্টারা আদেশ চূড়ান্ত করতে গত কয়েক দিন ধারাবাহিকভাবে বৈঠক করেছেন।
সূত্র জানিয়েছে, কমিশনের সুপারিশ করা জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ নামেই আদেশ জারির বিষয়ে প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টারা। দলগুলোর আপত্তি থাকায় গণভোটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা আগামীকাল অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে চূড়ান্ত করে আগামী শনিবার রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জারির সম্ভাবনা আছে।
গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আমাদের একটা ঐক্যবদ্ধ নির্দেশনা দেবে, এ ধরনের প্রত্যাশা আমরা করেছিলাম। কিন্তু প্রত্যাশা করেই আমরা বসে থাকিনি। আমরা নিজেদের মতো কাজ করেছি। সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, তা আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন। তিনি বলেন, আমরা উপদেষ্টা পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ে এটা আলোচনা করছি। সব দলের প্রত্যাশার সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের এবং জনগণের স্বার্থে যা করা দরকার সেটাই আমরা করতে যাচ্ছি।
সূত্রে জানা গেছে, কমিশনের প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন করছে সরকার। সনদে থাকা সংবিধান-সম্পর্কিত ৪৮টি প্রস্তাবকে এক ব্যালটে চার-পাঁচটি প্রশ্নে ভাগ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যার মধ্যে আপত্তি না থাকা ৩০টি বিষয়ে একটি প্রশ্ন। বাকি ১৮টি নিয়ে চারটি প্রশ্ন করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে আলাদা প্রশ্ন থাকতে পারে।
গণভোটে কি প্রশ্ন বাড়তে পারে—এমন প্রশ্নের জবাবে সরকারসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছে, উপদেষ্টাদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে গণভোটে একাধিক প্রশ্ন করার বিষয়ে মতামত দেওয়া হয়েছে। সেইভাবে আদেশটি তৈরি করা হচ্ছে। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (পিআর) পদ্ধতি উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানা গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আপত্তি রাখার পক্ষে নয় সরকার। সে ক্ষেত্রে সনদে থাকা প্রস্তাবের পক্ষে হ্যাঁ/না ভোট হতে পারে।
জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট করার দাবি জানিয়ে আসছে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো। অন্যদিকে চলতি নভেম্বরে গণভোট করার দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে সমাবেশ করেছে জামায়াতসহ সমমনা আটটি দল। তবে জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট করার পরিকল্পনা সরকার করছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৪২ হাজার ৭৬১ ভোট কেন্দ্র স্থাপনের কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের দিন গণভোট হলে কেন্দ্রের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ হাজার বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা করছে সরকার।
সূত্রের দাবি, ভোটের দিন গণভোট করার পক্ষে সরকারের যুক্তি হলো—নির্বাচন কমিশনের (ইসি) গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন আলাদাভাবে করার সক্ষমতা নেই। আবার আগে গণভোট হলে, সেটাকে কেন্দ্র কোনো ধরনের ঘটনা ঘটলে জাতীয় নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।
গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একসঙ্গে হলে ভোট গণনা সময়সাপেক্ষ হওয়ার কথাটি সরকারের চিন্তায় আছে। সে ক্ষেত্রে গণনায় দুই দিন সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। জামায়াত ও এনসিপি প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে আদেশ জারির প্রস্তাবের বিষয়ে সরকারের একটি সূত্র বলছে, এটি সম্ভব না। প্রধান উপদেষ্টা জারি করলে নতুন আরেকটি সংকট তৈরির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিষয়টি এড়ানোর জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারি করা হবে। তবে সেটি অবশ্যই প্রজ্ঞাপন না।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবগুলো সংবিধানে যুক্ত করার কথা আদেশে থাকবে বলে জানা গেছে। সে ক্ষেত্রে ২৭০ দিনের বদলে ৩৬৫ দিন বা এক বছর কিংবা কমিয়ে ১৮০ দিন বা ছয় মাস রাখা হতে পারে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন না হলে কী হবে, সেটি আদেশে নাও থাকতে পারে বলে সূত্রে জানা গেছে।
এক কর্মকর্তা বলেন, সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন না করার আশঙ্কাও আছে, সে ক্ষেত্রে তো আমাদের কিছুই করার নেই। সময়সীমা বেঁধে না দিয়ে পাঁচ বছর টানার কোনো মানেই হয় না। সে ক্ষেত্রে কি ২৭০ দিনের সময়সীমা বাড়াতে পারে—এমন প্রশ্নে ওই কর্মকর্তা বলেন, দিন তো কমানোও হতে পারে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে অত দিন লাগে না।
রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থাকলে নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলেন, সবাইকে কিছু না কিছু ছাড় দিতে হবে। সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থানে থাকেন, তাহলে তো দেশে নির্বাচনই হবে না। গণভোটের বিষয়টি ছাড়া আদেশের অন্যান্য আইনি দিক কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ কিছুটা সংশোধন করে আদেশ জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। ১৫ নভেম্বর আদেশ জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পাশাপাশি গণভোটে এক ব্যালটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে আগামী জাতীয় সংসদকে ৩৬৫ দিনের জন্য দ্বৈত ক্ষমতা দিয়ে সনদে থাকা সুপারিশগুলো সংবিধানে সংযুক্ত করতে বলা হতে পারে।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে গত ২৭ অক্টোবর দুটি সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এতে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারির কথা বলা হয়েছে। তফসিলে সংবিধান-সম্পর্কিত ৪৮টি প্রস্তাব আপত্তি (নোট অব ডিসেন্ট) ছাড়াই রাখা হয়েছে। তফসিলে থাকা সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাবের পক্ষে ‘হ্যাঁ/না’ গণভোটের কথা বলা হয়েছে। গণভোটের ফল ইতিবাচক হলে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা একযোগে সংসদ সদস্য (এমপি) ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তারা প্রথম অধিবেশন থেকে ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করবেন।
ঐকমত্য কমিশন সুপারিশ জমা দেওয়ার পর সনদে নোট অব ডিসেন্ট (আপত্তি) না রাখার সমালোচনা করেছে বিএনপি। দলটি আপত্তিসহ সনদ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় নির্বাচনের দিনেই গণভোট করার দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচনের আগেই গণভোটের দাবিতে মাঠে কর্মসূচি পালন করছে জামায়াতে ইসলামীসহ আট সমমনা দল। এমন অবস্থায় গত ৩ নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দলগুলোকে নিজ উদ্যোগে সমঝোতায় পৌঁছাতে এক সপ্তাহ সময় বেঁধে দেওয়া হয়। সরকারের অনুরোধে দলগুলো সাড়া দেয়নি।
জানা গেছে, আদেশ চূড়ান্ত করতে ছয় উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তাঁরা হলেন, অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ আহমেদ, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। এই উপদেষ্টারা আদেশ চূড়ান্ত করতে গত কয়েক দিন ধারাবাহিকভাবে বৈঠক করেছেন।
সূত্র জানিয়েছে, কমিশনের সুপারিশ করা জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ নামেই আদেশ জারির বিষয়ে প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টারা। দলগুলোর আপত্তি থাকায় গণভোটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা আগামীকাল অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে চূড়ান্ত করে আগামী শনিবার রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জারির সম্ভাবনা আছে।
গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আমাদের একটা ঐক্যবদ্ধ নির্দেশনা দেবে, এ ধরনের প্রত্যাশা আমরা করেছিলাম। কিন্তু প্রত্যাশা করেই আমরা বসে থাকিনি। আমরা নিজেদের মতো কাজ করেছি। সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, তা আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন। তিনি বলেন, আমরা উপদেষ্টা পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ে এটা আলোচনা করছি। সব দলের প্রত্যাশার সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের এবং জনগণের স্বার্থে যা করা দরকার সেটাই আমরা করতে যাচ্ছি।
সূত্রে জানা গেছে, কমিশনের প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন করছে সরকার। সনদে থাকা সংবিধান-সম্পর্কিত ৪৮টি প্রস্তাবকে এক ব্যালটে চার-পাঁচটি প্রশ্নে ভাগ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যার মধ্যে আপত্তি না থাকা ৩০টি বিষয়ে একটি প্রশ্ন। বাকি ১৮টি নিয়ে চারটি প্রশ্ন করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে আলাদা প্রশ্ন থাকতে পারে।
গণভোটে কি প্রশ্ন বাড়তে পারে—এমন প্রশ্নের জবাবে সরকারসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছে, উপদেষ্টাদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে গণভোটে একাধিক প্রশ্ন করার বিষয়ে মতামত দেওয়া হয়েছে। সেইভাবে আদেশটি তৈরি করা হচ্ছে। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (পিআর) পদ্ধতি উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানা গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আপত্তি রাখার পক্ষে নয় সরকার। সে ক্ষেত্রে সনদে থাকা প্রস্তাবের পক্ষে হ্যাঁ/না ভোট হতে পারে।
জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট করার দাবি জানিয়ে আসছে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো। অন্যদিকে চলতি নভেম্বরে গণভোট করার দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে সমাবেশ করেছে জামায়াতসহ সমমনা আটটি দল। তবে জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট করার পরিকল্পনা সরকার করছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৪২ হাজার ৭৬১ ভোট কেন্দ্র স্থাপনের কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের দিন গণভোট হলে কেন্দ্রের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ হাজার বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা করছে সরকার।
সূত্রের দাবি, ভোটের দিন গণভোট করার পক্ষে সরকারের যুক্তি হলো—নির্বাচন কমিশনের (ইসি) গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন আলাদাভাবে করার সক্ষমতা নেই। আবার আগে গণভোট হলে, সেটাকে কেন্দ্র কোনো ধরনের ঘটনা ঘটলে জাতীয় নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।
গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একসঙ্গে হলে ভোট গণনা সময়সাপেক্ষ হওয়ার কথাটি সরকারের চিন্তায় আছে। সে ক্ষেত্রে গণনায় দুই দিন সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। জামায়াত ও এনসিপি প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে আদেশ জারির প্রস্তাবের বিষয়ে সরকারের একটি সূত্র বলছে, এটি সম্ভব না। প্রধান উপদেষ্টা জারি করলে নতুন আরেকটি সংকট তৈরির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিষয়টি এড়ানোর জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারি করা হবে। তবে সেটি অবশ্যই প্রজ্ঞাপন না।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবগুলো সংবিধানে যুক্ত করার কথা আদেশে থাকবে বলে জানা গেছে। সে ক্ষেত্রে ২৭০ দিনের বদলে ৩৬৫ দিন বা এক বছর কিংবা কমিয়ে ১৮০ দিন বা ছয় মাস রাখা হতে পারে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন না হলে কী হবে, সেটি আদেশে নাও থাকতে পারে বলে সূত্রে জানা গেছে।
এক কর্মকর্তা বলেন, সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন না করার আশঙ্কাও আছে, সে ক্ষেত্রে তো আমাদের কিছুই করার নেই। সময়সীমা বেঁধে না দিয়ে পাঁচ বছর টানার কোনো মানেই হয় না। সে ক্ষেত্রে কি ২৭০ দিনের সময়সীমা বাড়াতে পারে—এমন প্রশ্নে ওই কর্মকর্তা বলেন, দিন তো কমানোও হতে পারে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে অত দিন লাগে না।
রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থাকলে নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলেন, সবাইকে কিছু না কিছু ছাড় দিতে হবে। সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থানে থাকেন, তাহলে তো দেশে নির্বাচনই হবে না। গণভোটের বিষয়টি ছাড়া আদেশের অন্যান্য আইনি দিক কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
জুলাই জাতীয় সনদ
তানিম আহমেদ, ঢাকা
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ কিছুটা সংশোধন করে আদেশ জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। ১৫ নভেম্বর আদেশ জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পাশাপাশি গণভোটে এক ব্যালটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে আগামী জাতীয় সংসদকে ৩৬৫ দিনের জন্য দ্বৈত ক্ষমতা দিয়ে সনদে থাকা সুপারিশগুলো সংবিধানে সংযুক্ত করতে বলা হতে পারে।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে গত ২৭ অক্টোবর দুটি সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এতে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারির কথা বলা হয়েছে। তফসিলে সংবিধান-সম্পর্কিত ৪৮টি প্রস্তাব আপত্তি (নোট অব ডিসেন্ট) ছাড়াই রাখা হয়েছে। তফসিলে থাকা সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাবের পক্ষে ‘হ্যাঁ/না’ গণভোটের কথা বলা হয়েছে। গণভোটের ফল ইতিবাচক হলে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা একযোগে সংসদ সদস্য (এমপি) ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তারা প্রথম অধিবেশন থেকে ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করবেন।
ঐকমত্য কমিশন সুপারিশ জমা দেওয়ার পর সনদে নোট অব ডিসেন্ট (আপত্তি) না রাখার সমালোচনা করেছে বিএনপি। দলটি আপত্তিসহ সনদ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় নির্বাচনের দিনেই গণভোট করার দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচনের আগেই গণভোটের দাবিতে মাঠে কর্মসূচি পালন করছে জামায়াতে ইসলামীসহ আট সমমনা দল। এমন অবস্থায় গত ৩ নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দলগুলোকে নিজ উদ্যোগে সমঝোতায় পৌঁছাতে এক সপ্তাহ সময় বেঁধে দেওয়া হয়। সরকারের অনুরোধে দলগুলো সাড়া দেয়নি।
জানা গেছে, আদেশ চূড়ান্ত করতে ছয় উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তাঁরা হলেন, অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ আহমেদ, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। এই উপদেষ্টারা আদেশ চূড়ান্ত করতে গত কয়েক দিন ধারাবাহিকভাবে বৈঠক করেছেন।
সূত্র জানিয়েছে, কমিশনের সুপারিশ করা জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ নামেই আদেশ জারির বিষয়ে প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টারা। দলগুলোর আপত্তি থাকায় গণভোটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা আগামীকাল অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে চূড়ান্ত করে আগামী শনিবার রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জারির সম্ভাবনা আছে।
গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আমাদের একটা ঐক্যবদ্ধ নির্দেশনা দেবে, এ ধরনের প্রত্যাশা আমরা করেছিলাম। কিন্তু প্রত্যাশা করেই আমরা বসে থাকিনি। আমরা নিজেদের মতো কাজ করেছি। সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, তা আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন। তিনি বলেন, আমরা উপদেষ্টা পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ে এটা আলোচনা করছি। সব দলের প্রত্যাশার সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের এবং জনগণের স্বার্থে যা করা দরকার সেটাই আমরা করতে যাচ্ছি।
সূত্রে জানা গেছে, কমিশনের প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন করছে সরকার। সনদে থাকা সংবিধান-সম্পর্কিত ৪৮টি প্রস্তাবকে এক ব্যালটে চার-পাঁচটি প্রশ্নে ভাগ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যার মধ্যে আপত্তি না থাকা ৩০টি বিষয়ে একটি প্রশ্ন। বাকি ১৮টি নিয়ে চারটি প্রশ্ন করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে আলাদা প্রশ্ন থাকতে পারে।
গণভোটে কি প্রশ্ন বাড়তে পারে—এমন প্রশ্নের জবাবে সরকারসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছে, উপদেষ্টাদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে গণভোটে একাধিক প্রশ্ন করার বিষয়ে মতামত দেওয়া হয়েছে। সেইভাবে আদেশটি তৈরি করা হচ্ছে। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (পিআর) পদ্ধতি উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানা গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আপত্তি রাখার পক্ষে নয় সরকার। সে ক্ষেত্রে সনদে থাকা প্রস্তাবের পক্ষে হ্যাঁ/না ভোট হতে পারে।
জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট করার দাবি জানিয়ে আসছে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো। অন্যদিকে চলতি নভেম্বরে গণভোট করার দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে সমাবেশ করেছে জামায়াতসহ সমমনা আটটি দল। তবে জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট করার পরিকল্পনা সরকার করছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৪২ হাজার ৭৬১ ভোট কেন্দ্র স্থাপনের কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের দিন গণভোট হলে কেন্দ্রের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ হাজার বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা করছে সরকার।
সূত্রের দাবি, ভোটের দিন গণভোট করার পক্ষে সরকারের যুক্তি হলো—নির্বাচন কমিশনের (ইসি) গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন আলাদাভাবে করার সক্ষমতা নেই। আবার আগে গণভোট হলে, সেটাকে কেন্দ্র কোনো ধরনের ঘটনা ঘটলে জাতীয় নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।
গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একসঙ্গে হলে ভোট গণনা সময়সাপেক্ষ হওয়ার কথাটি সরকারের চিন্তায় আছে। সে ক্ষেত্রে গণনায় দুই দিন সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। জামায়াত ও এনসিপি প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে আদেশ জারির প্রস্তাবের বিষয়ে সরকারের একটি সূত্র বলছে, এটি সম্ভব না। প্রধান উপদেষ্টা জারি করলে নতুন আরেকটি সংকট তৈরির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিষয়টি এড়ানোর জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারি করা হবে। তবে সেটি অবশ্যই প্রজ্ঞাপন না।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবগুলো সংবিধানে যুক্ত করার কথা আদেশে থাকবে বলে জানা গেছে। সে ক্ষেত্রে ২৭০ দিনের বদলে ৩৬৫ দিন বা এক বছর কিংবা কমিয়ে ১৮০ দিন বা ছয় মাস রাখা হতে পারে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন না হলে কী হবে, সেটি আদেশে নাও থাকতে পারে বলে সূত্রে জানা গেছে।
এক কর্মকর্তা বলেন, সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন না করার আশঙ্কাও আছে, সে ক্ষেত্রে তো আমাদের কিছুই করার নেই। সময়সীমা বেঁধে না দিয়ে পাঁচ বছর টানার কোনো মানেই হয় না। সে ক্ষেত্রে কি ২৭০ দিনের সময়সীমা বাড়াতে পারে—এমন প্রশ্নে ওই কর্মকর্তা বলেন, দিন তো কমানোও হতে পারে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে অত দিন লাগে না।
রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থাকলে নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলেন, সবাইকে কিছু না কিছু ছাড় দিতে হবে। সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থানে থাকেন, তাহলে তো দেশে নির্বাচনই হবে না। গণভোটের বিষয়টি ছাড়া আদেশের অন্যান্য আইনি দিক কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ কিছুটা সংশোধন করে আদেশ জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। ১৫ নভেম্বর আদেশ জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পাশাপাশি গণভোটে এক ব্যালটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে আগামী জাতীয় সংসদকে ৩৬৫ দিনের জন্য দ্বৈত ক্ষমতা দিয়ে সনদে থাকা সুপারিশগুলো সংবিধানে সংযুক্ত করতে বলা হতে পারে।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে গত ২৭ অক্টোবর দুটি সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এতে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারির কথা বলা হয়েছে। তফসিলে সংবিধান-সম্পর্কিত ৪৮টি প্রস্তাব আপত্তি (নোট অব ডিসেন্ট) ছাড়াই রাখা হয়েছে। তফসিলে থাকা সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাবের পক্ষে ‘হ্যাঁ/না’ গণভোটের কথা বলা হয়েছে। গণভোটের ফল ইতিবাচক হলে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা একযোগে সংসদ সদস্য (এমপি) ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তারা প্রথম অধিবেশন থেকে ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করবেন।
ঐকমত্য কমিশন সুপারিশ জমা দেওয়ার পর সনদে নোট অব ডিসেন্ট (আপত্তি) না রাখার সমালোচনা করেছে বিএনপি। দলটি আপত্তিসহ সনদ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় নির্বাচনের দিনেই গণভোট করার দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচনের আগেই গণভোটের দাবিতে মাঠে কর্মসূচি পালন করছে জামায়াতে ইসলামীসহ আট সমমনা দল। এমন অবস্থায় গত ৩ নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দলগুলোকে নিজ উদ্যোগে সমঝোতায় পৌঁছাতে এক সপ্তাহ সময় বেঁধে দেওয়া হয়। সরকারের অনুরোধে দলগুলো সাড়া দেয়নি।
জানা গেছে, আদেশ চূড়ান্ত করতে ছয় উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তাঁরা হলেন, অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ আহমেদ, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। এই উপদেষ্টারা আদেশ চূড়ান্ত করতে গত কয়েক দিন ধারাবাহিকভাবে বৈঠক করেছেন।
সূত্র জানিয়েছে, কমিশনের সুপারিশ করা জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ নামেই আদেশ জারির বিষয়ে প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টারা। দলগুলোর আপত্তি থাকায় গণভোটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা আগামীকাল অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে চূড়ান্ত করে আগামী শনিবার রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জারির সম্ভাবনা আছে।
গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আমাদের একটা ঐক্যবদ্ধ নির্দেশনা দেবে, এ ধরনের প্রত্যাশা আমরা করেছিলাম। কিন্তু প্রত্যাশা করেই আমরা বসে থাকিনি। আমরা নিজেদের মতো কাজ করেছি। সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, তা আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন। তিনি বলেন, আমরা উপদেষ্টা পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ে এটা আলোচনা করছি। সব দলের প্রত্যাশার সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের এবং জনগণের স্বার্থে যা করা দরকার সেটাই আমরা করতে যাচ্ছি।
সূত্রে জানা গেছে, কমিশনের প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন করছে সরকার। সনদে থাকা সংবিধান-সম্পর্কিত ৪৮টি প্রস্তাবকে এক ব্যালটে চার-পাঁচটি প্রশ্নে ভাগ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যার মধ্যে আপত্তি না থাকা ৩০টি বিষয়ে একটি প্রশ্ন। বাকি ১৮টি নিয়ে চারটি প্রশ্ন করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে আলাদা প্রশ্ন থাকতে পারে।
গণভোটে কি প্রশ্ন বাড়তে পারে—এমন প্রশ্নের জবাবে সরকারসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছে, উপদেষ্টাদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে গণভোটে একাধিক প্রশ্ন করার বিষয়ে মতামত দেওয়া হয়েছে। সেইভাবে আদেশটি তৈরি করা হচ্ছে। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (পিআর) পদ্ধতি উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানা গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আপত্তি রাখার পক্ষে নয় সরকার। সে ক্ষেত্রে সনদে থাকা প্রস্তাবের পক্ষে হ্যাঁ/না ভোট হতে পারে।
জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট করার দাবি জানিয়ে আসছে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো। অন্যদিকে চলতি নভেম্বরে গণভোট করার দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে সমাবেশ করেছে জামায়াতসহ সমমনা আটটি দল। তবে জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট করার পরিকল্পনা সরকার করছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৪২ হাজার ৭৬১ ভোট কেন্দ্র স্থাপনের কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের দিন গণভোট হলে কেন্দ্রের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ হাজার বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা করছে সরকার।
সূত্রের দাবি, ভোটের দিন গণভোট করার পক্ষে সরকারের যুক্তি হলো—নির্বাচন কমিশনের (ইসি) গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন আলাদাভাবে করার সক্ষমতা নেই। আবার আগে গণভোট হলে, সেটাকে কেন্দ্র কোনো ধরনের ঘটনা ঘটলে জাতীয় নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।
গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একসঙ্গে হলে ভোট গণনা সময়সাপেক্ষ হওয়ার কথাটি সরকারের চিন্তায় আছে। সে ক্ষেত্রে গণনায় দুই দিন সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। জামায়াত ও এনসিপি প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে আদেশ জারির প্রস্তাবের বিষয়ে সরকারের একটি সূত্র বলছে, এটি সম্ভব না। প্রধান উপদেষ্টা জারি করলে নতুন আরেকটি সংকট তৈরির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিষয়টি এড়ানোর জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারি করা হবে। তবে সেটি অবশ্যই প্রজ্ঞাপন না।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবগুলো সংবিধানে যুক্ত করার কথা আদেশে থাকবে বলে জানা গেছে। সে ক্ষেত্রে ২৭০ দিনের বদলে ৩৬৫ দিন বা এক বছর কিংবা কমিয়ে ১৮০ দিন বা ছয় মাস রাখা হতে পারে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন না হলে কী হবে, সেটি আদেশে নাও থাকতে পারে বলে সূত্রে জানা গেছে।
এক কর্মকর্তা বলেন, সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন না করার আশঙ্কাও আছে, সে ক্ষেত্রে তো আমাদের কিছুই করার নেই। সময়সীমা বেঁধে না দিয়ে পাঁচ বছর টানার কোনো মানেই হয় না। সে ক্ষেত্রে কি ২৭০ দিনের সময়সীমা বাড়াতে পারে—এমন প্রশ্নে ওই কর্মকর্তা বলেন, দিন তো কমানোও হতে পারে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে অত দিন লাগে না।
রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থাকলে নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলেন, সবাইকে কিছু না কিছু ছাড় দিতে হবে। সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থানে থাকেন, তাহলে তো দেশে নির্বাচনই হবে না। গণভোটের বিষয়টি ছাড়া আদেশের অন্যান্য আইনি দিক কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
জুলাই আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাতে এখন ফাটল ধরেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট প্রশ্নে বিপরীত মেরুতে চলে গেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে সমমনা দলগুলোও। এমন বিভক্তির সুযোগ নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে জুলাইয়ের পরাজিত শক্তি।১ ঘণ্টা আগে
সাম্প্রতিক সহিংস কর্মকাণ্ড কেন হচ্ছে, এসবের দায় কার এবং এগুলো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না হিমশৈলের চূড়ামাত্র? এসব প্রশ্নের জবাব বের করা এবং দোষীদের চিহ্নিত করে জবাবদিহি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পাশাপাশি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর দায়িত্ব।১ ঘণ্টা আগে
দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত। দীর্ঘ এক শাসনের অবসানের পর মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো দেশের রাজনীতি ও সমাজে যুক্তি, সহনশীলতা ও ‘গুড সেন্স’ ফিরে আসবে।১ ঘণ্টা আগে
নৈরাজ্যের মূল সূত্রপাত হয়েছে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট। সেদিন যদি গণ-অভ্যুত্থান নস্যাৎ করার জন্য একটা কনস্টিটিউশনাল কাউন্টার রেভল্যুশন, মানে সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লব না হতো, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসের গুণগত রূপান্তর ঘটত।১ ঘণ্টা আগে
রেজা করিম ও তানিম আহমেদ, ঢাকা
জুলাই আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাতে এখন ফাটল ধরেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট প্রশ্নে বিপরীত মেরুতে চলে গেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে সমমনা দলগুলোও। এমন বিভক্তির সুযোগ নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে জুলাইয়ের পরাজিত শক্তি। দেশের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে নৈরাজ্য। যানবাহনে একের পর এক আগুন দেওয়া হচ্ছে। ধর্মীয় উপাসনালয়, রাজনৈতিক দলের কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে ককটেল।
সরকারঘোষিত সময় অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক দলগুলো এখন নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। পাশাপাশি জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোট নিয়ে নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মাঠে কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা আট দল। এমন একসময়ে রাজধানীসহ দেশজুড়ে নৈরাজ্য ও অস্থিরতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতাকেই দায়ী করছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, জুলাই অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, নানা কারণে সে ঐক্যে ফাটল ধরেছে। জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোট প্রশ্নে মতভিন্নতায় দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েনের সুযোগ নিচ্ছে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে আসতে পারছে না। দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ায় তাদের মধ্যে বিভাজনটা সৃষ্টি হয়েছে এবং মতভেদ বেড়েছে। সময়ের সঙ্গে যা সংকটে পরিণত হয়েছে। এর দায় তাদের নিতে হবে।
আগামীকাল ১৩ নভেম্বর শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা করবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এদিনকে ঘিরে ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। দলটির বিদেশে অবস্থানকারী নেতারা একের পর এক হুমকি দিয়ে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন। গত কয়েক দিনে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহসহ কয়েকটি স্থানে যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ গতকালও রাজধানীর সূত্রাপুরে একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।
গত সপ্তাহে চট্টগ্রামে নির্বাচনী গণসংযোগকালে গুলিবিদ্ধ হন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ। একই সময়ে সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান চট্টগ্রামের অন্যতম শীর্ষ সন্ত্রাসী সরোয়ার হোসেন বাবলা। গত সোমবার দিনদুপুরে রাজধানীতে গুলি করে মারা হয় শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাইফ মামুনকে। এ দুই ঘটনা দীর্ঘদিন পর আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীদের তৎপরতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। এ অবস্থায় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামীতে আরও বড় ধরনের নাশকতার আশঙ্কা করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এসব ঘটনায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে জনমনে, প্রশাসনে দেখা দিয়েছে গভীর উদ্বেগ।
এমন অবস্থার জন্য দলগুলোর ব্যর্থতার পাশাপাশি সরকারের ভূমিকাকেও দায়ী করেছেন অনেক বিশ্লেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের চেয়ারম্যান শারমীন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন শক্তি এখানে কাজ করছে। যারা নির্বাচনকে সঠিক সময়ে হতে দিতে চায় না বা সুষ্ঠু নির্বাচনে যাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনায় অসুবিধা হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো আছে।
বিরাজমান পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনের কারণ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও। রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছে না দেশের প্রধান দুই দল বিএনপি ও জামায়াত। দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন। গতকাল মঙ্গলবার গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এটার সঙ্গে বর্তমানে সৃষ্ট যে অসন্তোষ বা অশান্তি, তার কোনো সম্পর্ক নেই বলে আমরা মনে করি।’ তিনি বলেন, ‘এখানে নির্বাচনকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, নানাভাবে দেশে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তারাই এ বিশৃঙ্খলা করছে।’
চলমান নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য অবশ্য সরাসরি সরকারের ব্যর্থতাকেই দায়ী করছে জামায়াতে ইসলামী। জানতে চাইলে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘এটা তো রাজনৈতিক দল বা নেতাদের ব্যর্থতা নয়। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের, তাদের এত বাহিনী কী করে, গোয়েন্দা বাহিনী কী করে? তাদের কাজ তো এগুলো দমন করা। এ ব্যর্থতা হলো সরকারের, সরকারের প্রশাসনের।’
বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সরকার ও রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতাকে সমানভাবে দায়ী করছে জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি)। বিভিন্ন ইস্যুতে দলগুলোর অনৈক্যে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ করে দিচ্ছে বলে মনে করেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন। একই সঙ্গে সরকারের ভূমিকাকেও দায়ী করে তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ ও আগুন জ্বালিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তি পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে এবং জনমনে ভীতি ছড়াচ্ছে। সরকার ও প্রশাসন নির্বিকার বলেই এসব ঘটনা ঘটছে। পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোরও ব্যর্থতা রয়েছে। এ ছাড়া আমরা দেখেছি, বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া অনেক অপরাধীই জামিন পেয়ে গেছে। তারা কারাগার থেকে বের হয়ে এখন দেশকে অস্থিতিশীল এবং পুরোনো বন্দোবস্তে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।’
রাজধানীতে বাসে আগুন, ককটেল বিস্ফোরণের বিষয়ে গতকাল সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এখানে গোয়েন্দাদের কোনো ব্যর্থতা নেই। এগুলো যেন আর না হয়, সে ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এগুলো যারা করছে তারা দুষ্কৃতকারী। এসব দুষ্কৃতকারীকে প্রতিহত করা শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজ নয়, সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।’
বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ। গতকাল মঞ্চের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও গণভোটের সময় প্রশ্নে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টাপাল্টি অবস্থান এবং সরকারের দায়সারা আচরণের ফলে যে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ সুযোগে পরাজিত মাফিয়া গোষ্ঠী অস্থিরতা বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন হুমকির মুখে পড়েছে। এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক।’
জুলাই আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাতে এখন ফাটল ধরেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট প্রশ্নে বিপরীত মেরুতে চলে গেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে সমমনা দলগুলোও। এমন বিভক্তির সুযোগ নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে জুলাইয়ের পরাজিত শক্তি। দেশের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে নৈরাজ্য। যানবাহনে একের পর এক আগুন দেওয়া হচ্ছে। ধর্মীয় উপাসনালয়, রাজনৈতিক দলের কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে ককটেল।
সরকারঘোষিত সময় অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক দলগুলো এখন নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। পাশাপাশি জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোট নিয়ে নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মাঠে কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা আট দল। এমন একসময়ে রাজধানীসহ দেশজুড়ে নৈরাজ্য ও অস্থিরতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতাকেই দায়ী করছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, জুলাই অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, নানা কারণে সে ঐক্যে ফাটল ধরেছে। জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোট প্রশ্নে মতভিন্নতায় দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েনের সুযোগ নিচ্ছে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে আসতে পারছে না। দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ায় তাদের মধ্যে বিভাজনটা সৃষ্টি হয়েছে এবং মতভেদ বেড়েছে। সময়ের সঙ্গে যা সংকটে পরিণত হয়েছে। এর দায় তাদের নিতে হবে।
আগামীকাল ১৩ নভেম্বর শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা করবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এদিনকে ঘিরে ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। দলটির বিদেশে অবস্থানকারী নেতারা একের পর এক হুমকি দিয়ে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন। গত কয়েক দিনে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহসহ কয়েকটি স্থানে যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ গতকালও রাজধানীর সূত্রাপুরে একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।
গত সপ্তাহে চট্টগ্রামে নির্বাচনী গণসংযোগকালে গুলিবিদ্ধ হন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ। একই সময়ে সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান চট্টগ্রামের অন্যতম শীর্ষ সন্ত্রাসী সরোয়ার হোসেন বাবলা। গত সোমবার দিনদুপুরে রাজধানীতে গুলি করে মারা হয় শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাইফ মামুনকে। এ দুই ঘটনা দীর্ঘদিন পর আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীদের তৎপরতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। এ অবস্থায় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামীতে আরও বড় ধরনের নাশকতার আশঙ্কা করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এসব ঘটনায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে জনমনে, প্রশাসনে দেখা দিয়েছে গভীর উদ্বেগ।
এমন অবস্থার জন্য দলগুলোর ব্যর্থতার পাশাপাশি সরকারের ভূমিকাকেও দায়ী করেছেন অনেক বিশ্লেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের চেয়ারম্যান শারমীন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন শক্তি এখানে কাজ করছে। যারা নির্বাচনকে সঠিক সময়ে হতে দিতে চায় না বা সুষ্ঠু নির্বাচনে যাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনায় অসুবিধা হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো আছে।
বিরাজমান পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনের কারণ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও। রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছে না দেশের প্রধান দুই দল বিএনপি ও জামায়াত। দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন। গতকাল মঙ্গলবার গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এটার সঙ্গে বর্তমানে সৃষ্ট যে অসন্তোষ বা অশান্তি, তার কোনো সম্পর্ক নেই বলে আমরা মনে করি।’ তিনি বলেন, ‘এখানে নির্বাচনকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, নানাভাবে দেশে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তারাই এ বিশৃঙ্খলা করছে।’
চলমান নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য অবশ্য সরাসরি সরকারের ব্যর্থতাকেই দায়ী করছে জামায়াতে ইসলামী। জানতে চাইলে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘এটা তো রাজনৈতিক দল বা নেতাদের ব্যর্থতা নয়। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের, তাদের এত বাহিনী কী করে, গোয়েন্দা বাহিনী কী করে? তাদের কাজ তো এগুলো দমন করা। এ ব্যর্থতা হলো সরকারের, সরকারের প্রশাসনের।’
বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সরকার ও রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতাকে সমানভাবে দায়ী করছে জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি)। বিভিন্ন ইস্যুতে দলগুলোর অনৈক্যে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ করে দিচ্ছে বলে মনে করেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন। একই সঙ্গে সরকারের ভূমিকাকেও দায়ী করে তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ ও আগুন জ্বালিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তি পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে এবং জনমনে ভীতি ছড়াচ্ছে। সরকার ও প্রশাসন নির্বিকার বলেই এসব ঘটনা ঘটছে। পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোরও ব্যর্থতা রয়েছে। এ ছাড়া আমরা দেখেছি, বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া অনেক অপরাধীই জামিন পেয়ে গেছে। তারা কারাগার থেকে বের হয়ে এখন দেশকে অস্থিতিশীল এবং পুরোনো বন্দোবস্তে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।’
রাজধানীতে বাসে আগুন, ককটেল বিস্ফোরণের বিষয়ে গতকাল সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এখানে গোয়েন্দাদের কোনো ব্যর্থতা নেই। এগুলো যেন আর না হয়, সে ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এগুলো যারা করছে তারা দুষ্কৃতকারী। এসব দুষ্কৃতকারীকে প্রতিহত করা শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজ নয়, সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।’
বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ। গতকাল মঞ্চের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও গণভোটের সময় প্রশ্নে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টাপাল্টি অবস্থান এবং সরকারের দায়সারা আচরণের ফলে যে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ সুযোগে পরাজিত মাফিয়া গোষ্ঠী অস্থিরতা বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন হুমকির মুখে পড়েছে। এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক।’
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ কিছুটা সংশোধন করে আদেশ জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। ১৫ নভেম্বর আদেশ জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পাশাপাশি গণভোটে এক ব্যালটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে আগামী জাতীয়১ ঘণ্টা আগে
সাম্প্রতিক সহিংস কর্মকাণ্ড কেন হচ্ছে, এসবের দায় কার এবং এগুলো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না হিমশৈলের চূড়ামাত্র? এসব প্রশ্নের জবাব বের করা এবং দোষীদের চিহ্নিত করে জবাবদিহি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পাশাপাশি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর দায়িত্ব।১ ঘণ্টা আগে
দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত। দীর্ঘ এক শাসনের অবসানের পর মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো দেশের রাজনীতি ও সমাজে যুক্তি, সহনশীলতা ও ‘গুড সেন্স’ ফিরে আসবে।১ ঘণ্টা আগে
নৈরাজ্যের মূল সূত্রপাত হয়েছে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট। সেদিন যদি গণ-অভ্যুত্থান নস্যাৎ করার জন্য একটা কনস্টিটিউশনাল কাউন্টার রেভল্যুশন, মানে সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লব না হতো, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসের গুণগত রূপান্তর ঘটত।১ ঘণ্টা আগে
ইফতেখারুজ্জামান
সাম্প্রতিক সহিংস কর্মকাণ্ড কেন হচ্ছে, এসবের দায় কার এবং এগুলো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না হিমশৈলের চূড়ামাত্র? এসব প্রশ্নের জবাব বের করা এবং দোষীদের চিহ্নিত করে জবাবদিহি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পাশাপাশি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর দায়িত্ব।
তবে এটুকু অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে এর পেছনে মূলত পতিত কর্তৃত্ববাদী শক্তি, যারা অভূতপূর্ব জুলাই আন্দোলনের ফলে তাদের পরাজয় মেনে নিতে পারছে না। তাদের কোনো অনুশোচনা নেই, যা তাদের কাছে আশা করাও অবাস্তব। বরং তাদের আছে চোরতন্ত্রের ফলে অর্জিত সীমাহীন অর্থ ও পেশিশক্তি, যার ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবহার করে তারা দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করতে চাইছে।
তাদের রেখে যাওয়া জঞ্জাল অপসারণ করে রাষ্ট্র সংস্কার ও গণতন্ত্রে উত্তরণের অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৬ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য ঐতিহাসিক নির্বাচনের পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশে ও দেশের বাইরে থেকে সমন্বিত কৌশলে অপতৎপরতায় লিপ্ত এই স্বার্থান্বেষী মহল। এটি উপলব্ধি করা যেমন কোনো রকেট বিজ্ঞানের বিষয় নয়, তেমনি শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সরকার ও উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে এদের নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করি। যদি এই সক্ষমতার প্রয়োগ অ্যাডহকভিত্তিক না হয়ে সুচিন্তিত ও বহুমাত্রিক কৌশলনির্ভর হয়।
একই সঙ্গে জুলাই আন্দোলনে বিজয়ী ও বর্তমানে সক্রিয় রাজনৈতিক দলসমূহের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশের মধ্যে চলমান অনৈক্য, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অসহিষ্ণুতা যেন পতিত অপশক্তির জন্য অধিকতর সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি না করে, তা মনে রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অপরিহার্য।
লেখক: নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
সাম্প্রতিক সহিংস কর্মকাণ্ড কেন হচ্ছে, এসবের দায় কার এবং এগুলো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না হিমশৈলের চূড়ামাত্র? এসব প্রশ্নের জবাব বের করা এবং দোষীদের চিহ্নিত করে জবাবদিহি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পাশাপাশি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর দায়িত্ব।
তবে এটুকু অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে এর পেছনে মূলত পতিত কর্তৃত্ববাদী শক্তি, যারা অভূতপূর্ব জুলাই আন্দোলনের ফলে তাদের পরাজয় মেনে নিতে পারছে না। তাদের কোনো অনুশোচনা নেই, যা তাদের কাছে আশা করাও অবাস্তব। বরং তাদের আছে চোরতন্ত্রের ফলে অর্জিত সীমাহীন অর্থ ও পেশিশক্তি, যার ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবহার করে তারা দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করতে চাইছে।
তাদের রেখে যাওয়া জঞ্জাল অপসারণ করে রাষ্ট্র সংস্কার ও গণতন্ত্রে উত্তরণের অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৬ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য ঐতিহাসিক নির্বাচনের পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশে ও দেশের বাইরে থেকে সমন্বিত কৌশলে অপতৎপরতায় লিপ্ত এই স্বার্থান্বেষী মহল। এটি উপলব্ধি করা যেমন কোনো রকেট বিজ্ঞানের বিষয় নয়, তেমনি শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সরকার ও উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে এদের নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করি। যদি এই সক্ষমতার প্রয়োগ অ্যাডহকভিত্তিক না হয়ে সুচিন্তিত ও বহুমাত্রিক কৌশলনির্ভর হয়।
একই সঙ্গে জুলাই আন্দোলনে বিজয়ী ও বর্তমানে সক্রিয় রাজনৈতিক দলসমূহের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশের মধ্যে চলমান অনৈক্য, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অসহিষ্ণুতা যেন পতিত অপশক্তির জন্য অধিকতর সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি না করে, তা মনে রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অপরিহার্য।
লেখক: নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ কিছুটা সংশোধন করে আদেশ জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। ১৫ নভেম্বর আদেশ জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পাশাপাশি গণভোটে এক ব্যালটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে আগামী জাতীয়১ ঘণ্টা আগে
জুলাই আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাতে এখন ফাটল ধরেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট প্রশ্নে বিপরীত মেরুতে চলে গেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে সমমনা দলগুলোও। এমন বিভক্তির সুযোগ নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে জুলাইয়ের পরাজিত শক্তি।১ ঘণ্টা আগে
দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত। দীর্ঘ এক শাসনের অবসানের পর মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো দেশের রাজনীতি ও সমাজে যুক্তি, সহনশীলতা ও ‘গুড সেন্স’ ফিরে আসবে।১ ঘণ্টা আগে
নৈরাজ্যের মূল সূত্রপাত হয়েছে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট। সেদিন যদি গণ-অভ্যুত্থান নস্যাৎ করার জন্য একটা কনস্টিটিউশনাল কাউন্টার রেভল্যুশন, মানে সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লব না হতো, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসের গুণগত রূপান্তর ঘটত।১ ঘণ্টা আগে
রাশেদা কে চৌধূরী
দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত। দীর্ঘ এক শাসনের অবসানের পর মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো দেশের রাজনীতি ও সমাজে যুক্তি, সহনশীলতা ও ‘গুড সেন্স’ ফিরে আসবে।
কিন্তু সেই আশার বিপরীতে এখন গোটা দেশে ‘ঘোলাটে’ পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে সন্ত্রাসী ও অপরাধীরা। প্রতিনিয়ত অবনতি হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির। এসব অপতৎপরতা রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। আর এ পরিস্থিতি কেউ কেউ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করতে পারে।
দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাঙ্গনগুলোয় উদ্বেগজনকভাবে অস্থিরতা বিরাজ করছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নানা ধরনের উল্টাপাল্টা গোষ্ঠীর উদয় হয়েছে। এগুলো চিহ্নিত করা বা নিরসনের দায়িত্ব তো নাগরিকের না, রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের উচিত এসব বিষয়ে দৃঢ়ভাবে দায়িত্ব নেওয়া; কারণ, অরাজকতার ভার জনগণের নয়, সরকারকেই বহন করতে হবে। তবে এ দায় শুধু সরকারের ওপর চাপিয়ে দিলেও হবে না। আমরা নাগরিকেরাও এই অবস্থার জন্য কমবেশি দায়ী। কখনো সচেতনভাবে, কখনো অবচেতনে আমরা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থেকেছি।
পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটেও রাজনীতির মাঠে সমঝোতার দেখা মিলছে না। রাজনৈতিক দলগুলোকেও ভাবতে হবে, জনগণের প্রত্যাশা কী? জনগণ শান্তি চায়, স্থিতিশীলতা চায়। তাই দলগুলোকে কমপক্ষে একটি ন্যূনতম ঐক্যের জায়গায় আসতে হবে। মতবিরোধ থাকবে, এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না।
আজকের এই অস্থিরতার ফলে বিনিয়োগ কমছে, কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে। রাজনৈতিক নেতাদের উচিত জনগণের স্বার্থকে কেন্দ্র করে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়া।
লেখক: সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত। দীর্ঘ এক শাসনের অবসানের পর মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো দেশের রাজনীতি ও সমাজে যুক্তি, সহনশীলতা ও ‘গুড সেন্স’ ফিরে আসবে।
কিন্তু সেই আশার বিপরীতে এখন গোটা দেশে ‘ঘোলাটে’ পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে সন্ত্রাসী ও অপরাধীরা। প্রতিনিয়ত অবনতি হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির। এসব অপতৎপরতা রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। আর এ পরিস্থিতি কেউ কেউ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করতে পারে।
দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাঙ্গনগুলোয় উদ্বেগজনকভাবে অস্থিরতা বিরাজ করছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নানা ধরনের উল্টাপাল্টা গোষ্ঠীর উদয় হয়েছে। এগুলো চিহ্নিত করা বা নিরসনের দায়িত্ব তো নাগরিকের না, রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের উচিত এসব বিষয়ে দৃঢ়ভাবে দায়িত্ব নেওয়া; কারণ, অরাজকতার ভার জনগণের নয়, সরকারকেই বহন করতে হবে। তবে এ দায় শুধু সরকারের ওপর চাপিয়ে দিলেও হবে না। আমরা নাগরিকেরাও এই অবস্থার জন্য কমবেশি দায়ী। কখনো সচেতনভাবে, কখনো অবচেতনে আমরা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থেকেছি।
পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটেও রাজনীতির মাঠে সমঝোতার দেখা মিলছে না। রাজনৈতিক দলগুলোকেও ভাবতে হবে, জনগণের প্রত্যাশা কী? জনগণ শান্তি চায়, স্থিতিশীলতা চায়। তাই দলগুলোকে কমপক্ষে একটি ন্যূনতম ঐক্যের জায়গায় আসতে হবে। মতবিরোধ থাকবে, এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না।
আজকের এই অস্থিরতার ফলে বিনিয়োগ কমছে, কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে। রাজনৈতিক নেতাদের উচিত জনগণের স্বার্থকে কেন্দ্র করে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়া।
লেখক: সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ কিছুটা সংশোধন করে আদেশ জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। ১৫ নভেম্বর আদেশ জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পাশাপাশি গণভোটে এক ব্যালটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে আগামী জাতীয়১ ঘণ্টা আগে
জুলাই আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাতে এখন ফাটল ধরেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট প্রশ্নে বিপরীত মেরুতে চলে গেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে সমমনা দলগুলোও। এমন বিভক্তির সুযোগ নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে জুলাইয়ের পরাজিত শক্তি।১ ঘণ্টা আগে
সাম্প্রতিক সহিংস কর্মকাণ্ড কেন হচ্ছে, এসবের দায় কার এবং এগুলো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না হিমশৈলের চূড়ামাত্র? এসব প্রশ্নের জবাব বের করা এবং দোষীদের চিহ্নিত করে জবাবদিহি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পাশাপাশি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর দায়িত্ব।১ ঘণ্টা আগে
নৈরাজ্যের মূল সূত্রপাত হয়েছে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট। সেদিন যদি গণ-অভ্যুত্থান নস্যাৎ করার জন্য একটা কনস্টিটিউশনাল কাউন্টার রেভল্যুশন, মানে সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লব না হতো, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসের গুণগত রূপান্তর ঘটত।১ ঘণ্টা আগে
ফরহাদ মজহার
নৈরাজ্যের মূল সূত্রপাত হয়েছে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট। সেদিন যদি গণ-অভ্যুত্থান নস্যাৎ করার জন্য একটা কনস্টিটিউশনাল কাউন্টার রেভল্যুশন, মানে সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লব না হতো, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসের গুণগত রূপান্তর ঘটত। গণ-অভ্যুত্থানের পরে নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় যদি আমরা যেতাম, তাহলে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে জনগণকে আমরা যুক্ত করে নিতে পারতাম। কিন্তু জনগণকে আমরা বাংলাদেশ নতুনভাবে গঠনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করিনি। বিপরীতে আমরা যুক্ত লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির প্রতিনিধিদের সঙ্গে তথাকথিত ‘জাতীয় ঐকমত্য’ স্থাপনের চেষ্টা করছি।
গণ-অভ্যুত্থান যৌক্তিকভাবে যেখানে পৌঁছানোর কথা, আমরা তাকে সেখানে যেতে দিইনি। না দেওয়ার কারণে বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে আমরা সরকারটা গঠন করেছি। বিদ্যমান সংবিধানে ‘উপদেষ্টা’ বলে কোনো কিছু নেই। ফলে এই সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শুরুতেই। অবৈধ সরকার সমঝোতা করতে বসেছে লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির সঙ্গে। ফলে গলদ তো এই জায়গাতেই। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার জন্য আমরা এখন নির্বাচনের ধুয়া তুলছি, ভুলে যাচ্ছি, আমরা একটি গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতির মধ্যে আছি।
উপদেষ্টা সরকার শেখ হাসিনার সংবিধান রক্ষা করতে শপথ নিয়েছে। তাহলে কী করে আবার বিভিন্ন রকম কমিশন (জাতীয় ঐকমত্য কমিশনসহ ১১টি সংস্কার কমিশন) করে? সংবিধান সংস্কারের কোনো এখতিয়ার তো সরকারের নেই। এই প্রকট স্ববিরোধিতাই হলো এখনকার অস্থিতিশীলতার প্রধান কারণ। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোকে একতরফা দোষারোপ করা যাবে না। প্রধান দোষ কিন্তু সরকারের।
বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করতে হলে বর্তমান সংবিধান অবশ্যই ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। সে ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে বলতে হবে—আমরা সাংবিধানিকভাবে আমাদের সংকট সমাধান করার চেষ্টা করেছি এবং আমরা দেখেছি, ঐকমত্য কমিশনের চেষ্টা এবং প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলো কোনো অর্থপূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ফলে আমাদের সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের চেষ্টাটা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আমরা এখন বর্তমান সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করছি এবং এখন থেকে আমরা আমরা আমাদের পূর্ণ গাঠনিক ক্ষমতা (Constituent) সম্পন্ন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলে ঘোষণা করছি। আগামী নির্বাচনটা হবে গণপরিষদ নির্বাচন এবং গণপরিষদে বাংলাদেশের জন্য নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে।
তাহলে সংকটটা কী আসলে? বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ কায়েম। এটাই তো সংকট? তো গঠনতন্ত্র (Constitution) তৈরি করতে দেবেন না?
বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল নেই। সবই লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। কেন? বলা হয়, নির্বাচন করতে ২০-৩০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ টাকা দিয়ে কি কোনো সাধারণ লোকের পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব? লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির প্রতিনিধি ছাড়া নির্বাচনের কি কারও সামর্থ্য আছে? তাই নির্বাচনের কথা বলা অবান্তর ও অবাস্তব।
লেখক: কবি ও রাষ্ট্রচিন্তক
নৈরাজ্যের মূল সূত্রপাত হয়েছে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট। সেদিন যদি গণ-অভ্যুত্থান নস্যাৎ করার জন্য একটা কনস্টিটিউশনাল কাউন্টার রেভল্যুশন, মানে সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লব না হতো, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসের গুণগত রূপান্তর ঘটত। গণ-অভ্যুত্থানের পরে নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় যদি আমরা যেতাম, তাহলে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে জনগণকে আমরা যুক্ত করে নিতে পারতাম। কিন্তু জনগণকে আমরা বাংলাদেশ নতুনভাবে গঠনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করিনি। বিপরীতে আমরা যুক্ত লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির প্রতিনিধিদের সঙ্গে তথাকথিত ‘জাতীয় ঐকমত্য’ স্থাপনের চেষ্টা করছি।
গণ-অভ্যুত্থান যৌক্তিকভাবে যেখানে পৌঁছানোর কথা, আমরা তাকে সেখানে যেতে দিইনি। না দেওয়ার কারণে বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে আমরা সরকারটা গঠন করেছি। বিদ্যমান সংবিধানে ‘উপদেষ্টা’ বলে কোনো কিছু নেই। ফলে এই সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শুরুতেই। অবৈধ সরকার সমঝোতা করতে বসেছে লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির সঙ্গে। ফলে গলদ তো এই জায়গাতেই। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার জন্য আমরা এখন নির্বাচনের ধুয়া তুলছি, ভুলে যাচ্ছি, আমরা একটি গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতির মধ্যে আছি।
উপদেষ্টা সরকার শেখ হাসিনার সংবিধান রক্ষা করতে শপথ নিয়েছে। তাহলে কী করে আবার বিভিন্ন রকম কমিশন (জাতীয় ঐকমত্য কমিশনসহ ১১টি সংস্কার কমিশন) করে? সংবিধান সংস্কারের কোনো এখতিয়ার তো সরকারের নেই। এই প্রকট স্ববিরোধিতাই হলো এখনকার অস্থিতিশীলতার প্রধান কারণ। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোকে একতরফা দোষারোপ করা যাবে না। প্রধান দোষ কিন্তু সরকারের।
বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করতে হলে বর্তমান সংবিধান অবশ্যই ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। সে ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে বলতে হবে—আমরা সাংবিধানিকভাবে আমাদের সংকট সমাধান করার চেষ্টা করেছি এবং আমরা দেখেছি, ঐকমত্য কমিশনের চেষ্টা এবং প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলো কোনো অর্থপূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ফলে আমাদের সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের চেষ্টাটা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আমরা এখন বর্তমান সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করছি এবং এখন থেকে আমরা আমরা আমাদের পূর্ণ গাঠনিক ক্ষমতা (Constituent) সম্পন্ন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলে ঘোষণা করছি। আগামী নির্বাচনটা হবে গণপরিষদ নির্বাচন এবং গণপরিষদে বাংলাদেশের জন্য নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে।
তাহলে সংকটটা কী আসলে? বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ কায়েম। এটাই তো সংকট? তো গঠনতন্ত্র (Constitution) তৈরি করতে দেবেন না?
বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল নেই। সবই লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। কেন? বলা হয়, নির্বাচন করতে ২০-৩০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ টাকা দিয়ে কি কোনো সাধারণ লোকের পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব? লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির প্রতিনিধি ছাড়া নির্বাচনের কি কারও সামর্থ্য আছে? তাই নির্বাচনের কথা বলা অবান্তর ও অবাস্তব।
লেখক: কবি ও রাষ্ট্রচিন্তক
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ কিছুটা সংশোধন করে আদেশ জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। ১৫ নভেম্বর আদেশ জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদেশ জারির পাশাপাশি গণভোটে এক ব্যালটে একাধিক প্রশ্ন রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে আগামী জাতীয়১ ঘণ্টা আগে
জুলাই আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাতে এখন ফাটল ধরেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট প্রশ্নে বিপরীত মেরুতে চলে গেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে সমমনা দলগুলোও। এমন বিভক্তির সুযোগ নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে জুলাইয়ের পরাজিত শক্তি।১ ঘণ্টা আগে
সাম্প্রতিক সহিংস কর্মকাণ্ড কেন হচ্ছে, এসবের দায় কার এবং এগুলো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না হিমশৈলের চূড়ামাত্র? এসব প্রশ্নের জবাব বের করা এবং দোষীদের চিহ্নিত করে জবাবদিহি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পাশাপাশি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর দায়িত্ব।১ ঘণ্টা আগে
দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত। দীর্ঘ এক শাসনের অবসানের পর মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো দেশের রাজনীতি ও সমাজে যুক্তি, সহনশীলতা ও ‘গুড সেন্স’ ফিরে আসবে।১ ঘণ্টা আগে