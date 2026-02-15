Ajker Patrika
জাতীয়

কারচুপির অভিযোগ: ৯ আসনে ভোট আবার গণনার দাবি

  • রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লা, লালমনিরহাট, নারায়ণগঞ্জ ও গাইবান্ধার বিভিন্ন আসন থেকে এমন দাবি উঠেছে
  • রাজশাহীতে প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে বের করে দিয়ে মনগড়াভাবে ফল তৈরি ও প্রকাশের অভিযোগ
আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে ৯টি আসনে পুনরায় ভোট গণনার দাবি তুলেছেন সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা। রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লা, লালমনিরহাট, নারায়ণগঞ্জ ও গাইবান্ধা থেকে এমন দাবি উঠেছে।

রাজশাহী-১ ও রাজশাহী-৪ আসনে বিএনপির পরাজিত দুই প্রার্থী ভোট পুনরায় গণনার দাবিতে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছেন। রাজশাহী-১ আসনের শরীফ উদ্দীন গত শুক্রবার রাতে এবং রাজশাহী-৪ আসনের ডিএমডি জিয়াউর রহমান গতকাল শনিবার এই আবেদন করেন। ডিএমডি জিয়াউর রহমানের দাবি, প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে বের করে দিয়ে মনগড়াভাবে ফল তৈরি এবং প্রকাশ করা হয়েছে। প্রায় ৮ হাজার ভোট বাতিল হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শরীফ উদ্দীন।

রংপুর-৪ ও রংপুর-৬ আসনে ভোট পুনর্গণনার দাবি জানিয়েছেন বিএনপির দুই প্রার্থী। রংপুর-৪ আসনে এমদাদুল হক ভরসা গত শুক্রবার জেলা প্রশাসকের কাছে ভোট পুনর্গণনার আবেদন করেন। অন্যদিকে রংপুর-৬ আসনে মো. সাইফুল ইসলাম শুক্রবার রাতে পীরগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ভোটে অনিয়মের অভিযোগ করেন। তিনিও ফল স্থগিত ও পুনর্গণনার দাবি জানান।

কুমিল্লা-৪ আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মো. জসিম উদ্দিন নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে ফল বাতিল ও পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। গতকাল বিকেলে কুমিল্লা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি জানান।

দাঁড়িপাল্লার ব্যালট ধানের শীষের ভেতরে দিয়ে বান্ডিল করা হয়েছে, যা চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও এজেন্টকে গুনতে দেওয়া হয়নি। এমন অভিযোগ তুলে ভোট পুনর্গণনার দাবি জানিয়েছেন লালমনিরহাট-২ আসনের জামায়াতের প্রার্থী আইনজীবী ফিরোজ হায়দার লাভলু। আদিতমারী উপজেলার গিলাবাড়ি গ্রামের বাড়িতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি। লাভলু বলেন, ‘আমরা ভোট পুনর্গণনার জন্য শুক্রবার রাতে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছি। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আদালতে যাব।’

একই দাবিতে শুক্রবার রাতে নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করেছেন লালমনিরহাট-১ আসনের জামায়াতের প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম রাজু। তিনিও ভোট পুনর্গণনার দাবিতে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছেন।

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের ফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দল সমর্থিত খেলাফত মজলিসের প্রার্থী এ বি এম সিরাজুল মামুন। নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, কোনো কোনো কেন্দ্রে দেয়াল ঘড়ির এজেন্টদের ঢুকতে বাধা প্রদান, ফল গণনার সময় অনেক কেন্দ্রে এজেন্টদের বাইরে রাখা, সিসিটিভি ফুটেজের আওতার বাইরে রেখে ভোট গণনা, বাতিল ভোটকে ধানের শীষের ভোট হিসেবে গণনা করা, রেজাল্ট না লিখেই পোলিং এজেন্টদের থেকে রেজাল্ট শিটে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে। ফলে পুনরায় ভোট গণনা করতে হবে। অন্যথায় আইনি লড়াইয়ের বিকল্প থাকবে না।

ভোটকেন্দ্রে দখল করে ব্যালটে সিল মারার প্রতিবাদ এবং পাঁচটি কেন্দ্রের ফল স্থগিত ও পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন গাইবান্ধা-৪ আসনে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুর রহিম সরকার। গতকাল দুপুরে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান তিনি। একটি কেন্দ্রে ১ হাজার ৮০০ ভোটের জায়গায় ২ হাজার ৮০০ ভোট কাস্ট দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

(প্রতিবেদনটি তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী এবং রংপুর, কুমিল্লা, লালমনিরহাট, নারায়ণগঞ্জ ও গাইবান্ধা প্রতিনিধি)

বিষয়:

কুমিল্লানারায়ণগঞ্জলালমনিরহাটরংপুরছাপা সংস্করণভোটত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
এলাকার খবর
