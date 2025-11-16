Ajker Patrika
জাতীয়

শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড চেয়েছে প্রসিকিউশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। ছবি: বাসস
জুলাই–আগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় দেশজুড়ে সহিংসতায় ব্যাপক প্রাণহানি ও হতাহতের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাছে শেখ হাসিনার ফাঁসি চেয়েছে প্রসিকিউশন। রায় ঘোষণার আগের দিন আজ রোববার প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম এতথ্য জানান।

ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের গাজী তামিম বলেন, ‘ট্রাইবুনালে দাবি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে প্রসিকিউশন এবং সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করেছে। শুধু তাই নয় আসামিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ভিকটিম, শহীদ, আহত পরিবার আছে, তাদের বরাবর হস্তান্তরের জন্য প্রার্থনা করেছি।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অন্য মামলাগুলোর বিষয়ে জানতে চাইলে এই প্রসিকিউটর বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে যে কয়েকটি অভিযোগ আমরা এই ট্রাইবুনালে এনেছি, সেই একই অভিযোগে যদি এই তিন আসামির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অন্য কোনো আদালতে কোনো মামলা থাকে, সেগুলো আর চলবে না। কারণ একই অভিযোগে কোনো ব্যক্তিকে দুবার শাস্তি বা দুবার বিচার করা যাবে না। এটা আমাদের কন্সটিটিউশনাল রাইটস।’

এসব অভিযোগে বাইরে অন্য বিষয়ে চলতে পারে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘কিন্তু এখানে যে পাঁচটি অভিযোগ ডিসপোজাল করা হচ্ছে, সেই পাঁচটি অভিযোগে অন্য কোথাও কোনো মামলা করাও যাবে না, আর যদি মামলা থাকে সেটা আর চলবে না।’

বিষয়:

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনশেখ হাসিনামৃত্যুদণ্ড
