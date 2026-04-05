Ajker Patrika
জাতীয়

জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৩২
আহতদের কাছে গিয়ে খোঁজ–খবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিআইডি

সংসদ অধিবেশন দেখতে আসা জুলাই আন্দোলনে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতদের কাছে গিয়ে খোঁজ–খবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ রোববার (৫ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মাগরিবের নামাজের বিরতির সময় মেঘনা গ্যালারিতে যান তিনি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকের সঙ্গে একে একে কুশলাদি বিনিময় করেন এবং তাঁদের কথা শোনেন।

দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৬টি জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্য সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জুলাই গণ–আন্দোলনে আহত ৩০ জনের বেশি গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সামনে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেন।

কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সামনে কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন। কারও কারও কাঁধে হাত রেখেও সান্ত্বনা দিতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

