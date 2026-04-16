দুই শিবির নেতাকে গুলি: অভিযোগ গঠনের আদেশ ২০ এপ্রিল

যশোরের চৌগাছার ছাত্রশিবিরের দুই নেতার পায়ে গুলির ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশের জন্য আগামী ২০ এপ্রিল দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন।
২০১৬ সালের ওই ঘটনায় যশোরের সাবেক পুলিশ সুপার আনিসুর রহমানসহ ৮ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রেপ্তার আছেন তিন পুলিশ সদস্য। তাঁরা হলেন– আকিকুল ইসলাম, সাজ্জাদুর রহমান ও কাজী জহুরুল হক। বাকিরা পলাতক।
