সাবেক অতিরিক্ত সচিব হারুনের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মো. হারুন অর রশিদ বিশ্বাসের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, গাড়ি জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দিয়েছেন।
দুদকের আবেদন অনুযায়ী হারুন অর রশিদের ঢাকার কল্যাণপুরের দুটি ফ্ল্যাট, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও বরিশালের বিভিন্ন এলাকার জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার মোট মূল্য ৩ কোটি ৮২ লাখ ৬৭ হাজার ৪৫৮ টাকা। তাঁর ৫৬ লাখ ৬২ হাজার টাকা মূল্যের একটি গাড়ি জব্দ ও পাঁচটি ব্যাংক হিসেবে থাকা ৭০ লাখ ১০ হাজার ৩৫ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, দুদক অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছে, হারুন অর রশিদ জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৫ কোটি ৩৭ লাখ ৩৩ হাজার ৮৬ টাকার সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলে রেখেছেন। এ ছাড়া তিনি নিজ ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে ৯টি ব্যাংক হিসাবে ২৯ কোটি ৭৪ লাখ ১৬ হাজার ৪২৬ টাকা জমা এবং ২৭ কোটি ৯৫ লাখ ৯৫ হাজার ৩১৩ টাকা টাকা উত্তোলন করে মোট ৫৭ কোটি ৭০ লাখ ১১ হাজার ৭৩৯ টাকা সন্দেহজনক লেনদেন করে মানি লন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ করেছেন। এসব টাকার উৎস ছিল দুর্নীতি ও ঘুষ। অনুসন্ধানের পরে হারুন অর রশিদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
তদন্তকালে দুদক জানতে পেরেছে, হারুন অর রশিদ তাঁর অবৈধ উপায় অর্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অন্যত্র বিক্রয়, হস্তান্তর ও স্থানান্তর করার চেষ্টা করছেন। স্থাবর ও স্থাবর সম্পদ হস্তান্তর বা স্থানান্তরিত হলে রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে এবং মামলার তদন্তে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। এ কারণে তাঁর স্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।
