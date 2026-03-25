সিনিয়র সহকারী সচিব হলেন ২৬৪ কর্মকর্তা

সিভিল প্রশাসনে একযোগে বড় ধরনের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২৬৪ জন সহকারী সচিবকে সিনিয়র সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) দিবাগত রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১-এর ৫(বি) বিধি অনুযায়ী এই কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এখন থেকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর ষষ্ঠ গ্রেডে (৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা) বেতন ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
প্রজ্ঞাপনে কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে: পদোন্নতিপ্রাপ্ত সব কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ই-মেইলের (iapp@mopa. gov. bd) মাধ্যমে দ্রুত যোগদানপত্র পাঠাতে বলা হয়েছে।
এ ছাড়া পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা বর্তমানে যে কর্মস্থলে যে পদে নিয়োজিত আছেন, সেখানেই কর্মরত থাকবেন। তবে দাপ্তরিকভাবে তাঁদের এখন ‘বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব)’ হিসেবে গণ্য করা হবে।
