জাতীয়

প্রার্থীদের হলফনামা ‘সন্দেহজনক’ হলে খতিয়ে দেখবে দুদক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামায় সম্পদের তথ্য-উপাত্তে সন্দেহজনক কিছু থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন।

আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের (র‍্যাক) নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দুদক চেয়ারম্যান বলেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাঁরা প্রার্থী হয়েছেন তাঁদের হলফনামায় যে সম্পদের বিবরণী রয়েছে, তা সন্দেহজনক হলেই খতিয়ে দেখা হবে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করেছি, কারও সম্পদের হিসাবে সন্দেহজনক মনে হলে তা আমাদের অবগত করতে, আমরা তা খতিয়ে দেখব। প্রয়োজনে আমরা তাঁদের হলফনামা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব।’

নির্বাচনের সময় অন্যান্য কাজ কমিয়ে হলেও দুদক হলফনামা যাচাই করবে জানিয়ে দুদক চেয়ারম্যান মোমেন বলেন, ‘যদি দুদকের কাছে কারও সম্পদের তথ্য সন্দেহজনক মনে হয়, সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বের করার চেষ্টা করা হবে। দরকার হলে নির্বাচনের সময় দুদকের অনান্যা কর্মকাণ্ড কমিয়ে এ কাজটি করার চেষ্টা করব।’ এ সময় গণমাধ্যমকর্মীদেরও এসব বিষয়ে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন দুদক চেয়ারম্যান।

দুদক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে নতুন আইন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, ‘যদি নতুন আইনে আপসের কথা বলা থাকে, তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের আগের অবস্থানেই থাকব। প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে কথা বলব। আমার বক্তব্য স্পষ্ট, দুর্নীতির সঙ্গে কোনো আপস নয়।’

মতবিনিময় সভায় দুদক কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলী আকবার আজিজী ও কমিশনার (অনুসন্ধান) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদসহ র‍্যাকের সভাপতি শাফি উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক তাবারুল হকসহ নির্বাহী কমিটির নবনির্বাচিত সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

