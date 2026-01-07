Ajker Patrika
পাকিস্তান সফরে বিমানবাহিনীর প্রধান, আলোচনায় জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান ক্রয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ৩৩
পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করা চীনা জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ব্যবহার করা হয়েছে রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন। ছবি: সংগৃহীত
পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করা চীনা জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ব্যবহার করা হয়েছে রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর প্রধানদের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার এবং বিশেষ করে ‘জেএফ-১৭ থান্ডার’ মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান সংগ্রহের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে ডন পত্রিকা।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ ও পাকিস্তানের বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল জহির আহমেদ। ছবি: আইএসপিআর
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ ও পাকিস্তানের বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল জহির আহমেদ। ছবি: আইএসপিআর

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খানের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিরক্ষা প্রতিনিধিদল বর্তমানে পাকিস্তান সফরে রয়েছে। সফরের অংশ হিসেবে তিনি পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল জহির আহমেদ বাবর সিধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে সেখানে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

বৈঠকে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল চীন ও পাকিস্তানের যৌথভাবে তৈরি করা জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান। এই ফাইটার জেটটি ২০১৯ এবং ২০২৫ সালে ভারতের সঙ্গে সামরিক উত্তেজনার সময় সফলভাবে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে বলে দাবি করে পাকিস্তান। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী বহর আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে এই বিমানটি সংগ্রহের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের আইএসপিআর।

আইএসপিআর আরও জানিয়েছে, বৈঠকে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর প্রধান বাংলাদেশকে ‘সুপার মুশাক’ প্রশিক্ষণ বিমান দ্রুত সরবরাহের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের বৈমানিকদের জন্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে উন্নত মানের ফ্লাইং এবং বিশেষায়িত কোর্সের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কাঠামোর প্রতিশ্রুতি দেন।

বাংলাদেশপাকিস্তানযুদ্ধবিমানবিমানবাহিনীপ্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়আলোচনা
