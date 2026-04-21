তিন জেলায় নতুন এসপিসহ ৬ পুলিশ কর্মকর্তার পদায়ন

দেশের তিন জেলায় নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) সহ ছয় পুলিশ কর্মকর্তাকে নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ শাখা-১ থেকে প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি করা এই প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বর্তমান পদ থেকে নতুন দায়িত্বে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, শেরপুর, নাটোর ও খুলনা জেলায় এই নতুন তিন পুলিশ সুপার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাকি তিনজনকে এপিবিএন, পিবিআই ও খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, শেরপুর জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত মো. কামরুল ইসলামকে খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার পদে থাকা এ. কে. এম জহিরুল ইসলামকে শেরপুর জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। একইভাবে নাটোর জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত মুহম্মদ আব্দুল ওয়াহাবকে এপিবিএনের পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
এছাড়া এপিবিএনের পুলিশ সুপারের দায়িত্বে থাকা মোহাম্মদ শরীফুল হককে নাটোর জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়ন করা হয়েছে। খুলনা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানকে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ তাজুল ইসলামকে খুলনা জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
