ওয়েজ বোর্ড সময়োপযোগী করা হবে: তথ্যমন্ত্রী

ওয়েজ বোর্ডকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত সময়োপযোগী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেছেন, গণমাধ্যম খাতের সমস্যা সমাধানে সরকার ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে।
আজ শনিবার মহান শহীদ দিবস উপলক্ষে বরিশাল জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শিল্পকলা একাডেমি হলরুমে আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, ‘গণমাধ্যমের সমস্যা নিয়ে আমরা হাত দিয়েছি। ওয়েজ বোর্ডকে গুরুত্বপূর্ণের সাথে বিবেচনা করছি। যত দ্রুত সম্ভব এটাকে আমরা সময় উপযোগী করতে চাই। সাংবাদিকদের যেকোনো সমস্যা আমরা দ্রুত সমাধান করতে চাই।’
চলতি মাসেই ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারের এই ঘোষণা বাস্তবায়নে কাজ চলছে।
এ সময় মবের বিষয়ে মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ‘একটি মহলকে আমরা দেখি তারা মবকে প্রশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করছে। এমনকি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে গোপনে অনেকে মবকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সমস্ত ধরনের সংবাদ আমাদের কাছে আছে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে কীভাবে দেশ পরিচালনা করতে হয় তা আমরা জানি। আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।’
এদিকে বরিশাল প্রেসক্লাবে এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী বলেন, ‘কোয়ালিটি জার্নালিস্টরা জানেন কোনটা পাবলিক করতে হয়, আর কোনটা প্রাইভেসিতে রাখতে হয়। যে সাংবাদিক তাঁর সোর্সের কাছে এই কনফিডেন্ট একবার অর্জন করে, তাঁর পেশার উন্নতি হবেই। কিছু রিপোর্টার আছে ছোটখাটো কিছু জিনিস পেলেই ওটাকে প্রকাশ করে। কোনটুকো নিউজের মধ্যে নিবেন আর কোন টুকো নিবেন না, সে বিষয়ে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে রাখছি।’
আগামী ১৮০ দিনের মধ্যে মোংলা বন্দরের ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনা হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। আজ শনিবার দুপুরে প্রথমবারের মতো মোংলা বন্দর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা জানান।৩৮ মিনিট আগে
মাহদী আমিন জানান, নির্বাচনের আগে বিএনপির অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খতিবসহ বিভিন্ন ধর্মগুরুকে সম্মানী ভাতা প্রদান করা। ক্ষমতায় এসে সেই ধারাবাহিকতায় বিএনপি সরকার ঈদুল ফিতরের আগেই প্রাথমিকভাবে এই কার্যক্রম শুরু করবে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে তা চালু হবে।১ ঘণ্টা আগে
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হওয়ার পর আর আলাদা করে শপথের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেছেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে, সংসদের শপথ হয়েছে, সেখানে শপথ নিয়েছি। হ্যাঁ-না ভোট হয়েছে গণভোট। সেখানে হ্যাঁ ভোট জয়যুক্ত হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
সড়ক পরিবহন, রেল এবং নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ বলেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা এক গর্বিত জাতি। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে জীবনদানের অনন্য দৃষ্টান্ত বিশ্বে বিরল। একুশের চেতনায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারায় আরও এগিয়ে নেওয়া হবে।’৩ ঘণ্টা আগে