শহীদদের আত্মত্যাগ চিরকাল জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে: মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম

সড়ক পরিবহন, রেল এবং নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, ‘মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা আমাদের গৌরব ও আত্মপরিচয়ের ভিত্তি। তাঁদের আত্মত্যাগ চিরকাল জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে।’
আজ শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস উপলক্ষে বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট উপজেলায় নাশুখালী সোসাল ওয়েলফেয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রেল সড়ক ও নৌ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।
শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।
এদিকে রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি সড়ক পরিবহন, রেল এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।
এসময় সড়ক পরিবহন, রেল এবং নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ বলেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা এক গর্বিত জাতি। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে জীবনদানের অনন্য দৃষ্টান্ত বিশ্বে বিরল। একুশের চেতনায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারায় আরও এগিয়ে নেওয়া হবে।’
এছাড়া নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির আত্মমর্যাদা রক্ষার এক ঐতিহাসিক অধ্যায়, যা পরে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করে। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছিল, তা বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে চির অম্লান হয়ে থাকবে।
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হওয়ার পর আর আলাদা করে শপথের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেছেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে, সংসদের শপথ হয়েছে, সেখানে শপথ নিয়েছি। হ্যাঁ-না ভোট হয়েছে গণভোট। সেখানে হ্যাঁ ভোট জয়যুক্ত হয়েছে।২৬ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যালয় চত্বরে একটি স্বর্ণচাঁপা ফুলের চারা রোপণ করেন এবং বিশেষ মোনাজাত করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।৪ ঘণ্টা আগে
আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশের প্রথম প্রহর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সর্বস্তরের মানুষ। ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পরিবার-পরিজন নিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্র বা সংগঠনের হয়ে এসেছেন হাজারো মানুষ।৪ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সক্রিয় হয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এ পর্যন্ত ১২ জেলায় দলীয় কার্যালয়ের তালা খুলে তাঁরা ঝটিকা মিছিল করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।১২ ঘণ্টা আগে