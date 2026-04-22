আগের দুই সরকার হামের টিকা আমদানি করেনি, কিটের সংকটও আছে: সংসদে প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ৫২
সংসদে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে

আগের স্বৈরাচারী সরকার এবং পরের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় শিশুদের হামের টিকা কয়েক বছর বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়নি বলে সংসদে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, হাম পরীক্ষার কিটের স্বল্পতাও আছে। তবে কিছু কিট ইতিমধ্যে এসেছে, আর কাস্টমসে থাকা কিট দ্রুত ছাড় করানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আজ বুধবার জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য সালাহ উদ্দিনের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্পূরক প্রশ্নে সালাহ উদ্দিন বলেন, দেশের চিকিৎসা খাতে এটি এখন একটি ‘ক্রুশিয়াল কোশ্চেন’। চট্টগ্রামে দেশের একমাত্র সংক্রামক রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র ও বিশেষায়িত ইনস্টিটিউটসহ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে হাম শনাক্তকরণের ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে। তিনি বলেন, এ কারণে হাম শনাক্ত করতে বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে নমুনা ঢাকার পাবলিক হেলথ সেন্টারের ন্যাশনাল পোলিও অ্যান্ড রুবেলা ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হচ্ছে। এতে টিকা পাওয়ার পরও রোগ শনাক্তে রোগীদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসলে এটি একটি খুব দুঃখজনক ঘটনা। আগের দুই সরকারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘দুঃখজনক ব্যাপার হলো, সেই স্বৈরাচারের সময় এবং আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমরা যেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন দিয়েছিলাম দেশে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য, দুঃখজনকভাবে সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় শিশুদের হামের টিকা আমদানি করা হয়নি।’

সমস্যা দেখা দেওয়ার পর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ইউনিসেফ আমাদের, বাংলাদেশকে, অনেক হেল্প করেছে এই ব্যাপারে। হামের ভ্যাকসিন খুব দ্রুততার সঙ্গে তারা পাঠিয়েছে। যার ফলে আমরা ওষুধগুলো পেয়েছি এবং প্রায় ২ কোটি শিশুকে এই হামের ভ্যাকসিন আমরা দিব।’

হাম পরীক্ষার কিটের স্বল্পতার কথাও স্বীকার করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘মাননীয় সংসদ সদস্য, আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন, টেস্ট করার যে কিটটি, সেটির স্বল্পতা রয়েছে, সঠিক। এটির ব্যাপারেও সরকার কাজ করছে।’ একটি কিটে কতটি পরীক্ষা করা সম্ভব, সে বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এরই মধ্যে অনেক কিট এসে পৌঁছেছে। খুব সম্ভবত একটি কিট দিয়ে বোধহয় তিনটি শিশুকে টেস্ট করা সম্ভব। তিনটি টেস্ট করা যায়, একটি কিটে।’ কিছু কিট এখনো কাস্টমসে আটকে আছে বলেও সংসদকে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘কিছু কিট এই মুহূর্তে খুব সম্ভবত ঢাকার কাস্টমসে আছে, এয়ারপোর্টে আছে। সেগুলো আমরা দ্রুত ছাড় করানোর ব্যবস্থা, ইনশা আল্লাহ, করছি।’

হামে শিশুমৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দুঃখজনক। অনেকগুলো শিশুর প্রাণ ঝড়ে গিয়েছে, আমাদের মাঝ থেকে চলে গিয়েছে।’ তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে বলেও তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সামনে আমরা চেষ্টা করছি, যাতে আমরা এই পুরো সিচুয়েশনকে ম্যানেজ করতে পারি। সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার।’

‘ফ্যাসিস্ট’ আমলের সার ডিলারদের বাদ দিয়ে নতুন ডিলার নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জাতীয় সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় চিফ হুইপ নুরুল ইসলামের এ সংক্রান্ত একটি দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সংসদ নেতা এ প্রতিশ্রুতি দেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর শেষ হওয়ার পরপরই ফ্লোর নিয়ে চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে সার সরবরাহের যে ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে তারা এখনো বহাল তবিয়তে আছে। ওই ডিলাররা সার উত্তোলন করছেন না। তারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করার চেষ্টা করছেন। সংসদের পক্ষ থেকে আমি সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব সেই ডিলার বাতিল করে নতুন করে ডিলার নিয়োগের। যাতে ফ্যাসিস্টরা বিতাড়িত হয়। কৃষকেরা ন্যায্যমূল্যে সার পায়।’ চিফ হুইপের এই বক্তব্যের সময় সব সংসদ সদস্য টেবিলে চাপড়ে সমর্থন জানান।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা তারেক রহমান বলেন, ‘পুরো সংসদ বিষয়টিতে স্বাগত জানিয়েছে। এ ব্যাপারে পুরো সংসদের সম্মতি থাকলে সরকার শিগগিরই এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’

পাঠকের আগ্রহ

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

সম্পর্কিত

প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী হলেন জিয়াউদ্দিন হায়দার

প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী হলেন জিয়াউদ্দিন হায়দার

আগের দুই সরকার হামের টিকা আমদানি করেনি, কিটের সংকটও আছে: সংসদে প্রধানমন্ত্রী

আগের দুই সরকার হামের টিকা আমদানি করেনি, কিটের সংকটও আছে: সংসদে প্রধানমন্ত্রী

অতিরিক্ত আইজিপিসহ ২৩ পুলিশ কর্মকর্তার রদবদল

অতিরিক্ত আইজিপিসহ ২৩ পুলিশ কর্মকর্তার রদবদল

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি