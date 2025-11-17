Ajker Patrika
জাতীয়

দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে জুলাই মঞ্চের ৩২ নম্বরে অবস্থান, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪০
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে প্রবেশপথে দু’টি এক্সকাভেটর নিয়ে অবস্থান নিয়েছে জুলাই-মঞ্চ। আজকের পত্রিকা
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে প্রবেশপথে দু’টি এক্সকাভেটর নিয়ে অবস্থান নিয়েছে জুলাই-মঞ্চ। আজকের পত্রিকা

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির প্রবেশপথে দুটি এক্সকেভেটর নিয়ে অবস্থান নিয়েছে জুলাই-মঞ্চ নামে একটি সংগঠনের কর্মীরা। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করছেন। ঘটনাস্থলে সেনাসদস্যরা এসেছেন।

আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে সায়েন্স ল্যাবের দিক থেকে মিরপুর রোড হয়ে দু’টি এক্সকেভেটর ৩২ নম্বরে বিক্ষোভ করে নিয়ে আসে জুলাই মঞ্চের কর্মীরা।

পরে বেলা ১টার দিকে ৩২ নম্বরের প্রবেশমুখে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, দু’টি এক্সকেভেটরের সঙ্গে শতাধিক বিক্ষোভকারী ৩২ নম্বরে আসে। তবে পুলিশের বাধার মুখে ৩২ নম্বরে বুলডোজার দু’টি প্রবেশ করতে পারেনি। পুলিশ এক্সকেভেটর দু’টিকে হোটেলে এরামের বিপরীতে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই দুটি এক্সকেভেটর রাখা হয়।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে দুটি এক্সকেভেটর রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে দুটি এক্সকেভেটর রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মোস্তাফা কামাল নামে একটি এক্সকেভেটরের চালক আজকের পত্রিকাকে বলেন, এক্সকেভেটর বহনকারী গাড়িটি চট্টগ্রামের এক মালিকের। এটি দিয়ে ঢাকায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এক্সকেভেটর নিয়ে যাওয়ার কাজ করা হয়। গতকাল রোববার রাতে সাভারের আশুলিয়া থেকে একটি এক্সকেভেটর নিয়ে রাতেই তাঁরা ঢাকায় আসেন। রাতে তাঁরা সায়েন্সল্যাব-কাঁটাবনের দিকে ছিলেন। আজ দুপুর ১২টার দিকে তারা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের দিকে আসেন।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে দুটি এক্সকেভেটর রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে দুটি এক্সকেভেটর রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

অন্যদিকে বিক্ষোভকারীরা ৩২ নম্বর প্রবেশমুখে অবস্থান নিয়ে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ করে। হাবিব নামে জুলাই মঞ্চের এক বিক্ষোভকারী বলেন, শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে তারা এখানে বিক্ষোভ করতে এসেছেন।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে দুটি এক্সকেভেটর রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে দুটি এক্সকেভেটর রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় বিক্ষোভকারীরা শেখ হাসিনার বিচারের দাবিতে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন। তারা ফ্যাসিবাদের এবং শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ করেন।

বিষয়:

ধানমন্ডিশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...