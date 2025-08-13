Ajker Patrika
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত
শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে আরও ৩০ কাঠা প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা আরও তিন মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ-৪ এ তিন মামলার তিন বাদী সাক্ষ্য দেবেন।

যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁরা—হলেন দুদকের উপপরিচালক সালাহউদ্দিন, সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া ও এস এম রাশেদুল হাসান।

এর মধ্যে একটি মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। মামলার বাদী দুর্নীতি দমন কমিশনের উপপরিচালক সালাউদ্দিন জবানবন্দি দিচ্ছেন। বিচারক রবিউল ইসলাম তার জবানবন্দি গ্রহণ করছেন।

যে মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছে সে মামলায় আসামি শেখ হাসিনা শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিক সহ ১৭ জন।

তিন মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক ও ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের (ববি) আসামি।

অন্য দুটি মামলার একটিতে শেখ হাসিনা, আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তীসহ ১৮ জন এবং অপর মামলায় শেখ হাসিনা, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববিসহ ১৮ জন আসামি।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী দুদকের বিশেষ পিপি তরিকুল ইসলাম জানান তিন মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ হবে। একটিতে শুরু হয়েছে পর্যায়ক্রমে অন্য দুটির সাক্ষীদেরও সাক্ষ্য নেওয়া হবে।

গত ১২,১৩ ও ১৪ জানুয়ারি দুর্নীতির দমন কমিশন দুদক এই মামলাগুলো দায়ের করে। গত ২৫ মার্চ ছয় মামলায় আদালতে অভিযোগ পত্র দাখিল করে দুদক। অভিযোগ পত্রে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা সহ ২৮ জন আসামি। ইতিমধ্যে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

দুদক নথি অনুসারে, শেখ হাসিনা রাজউক কর্মকর্তাদের যোগসাজশ করে নিজের জন্য, তার বোন শেখ রেহানা, ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয়, কন্যা সায়মা

ওয়াজেদ পুতুল ও শেখ রেহানার ছেলেমেয়েদের জন্য তথ্য গোপন করে প্লট বরাদ্দ নিয়েছিলেন বলে এই হয় মামলা দায়ের করে দুদক।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১১ আগস্ট ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এ আরও তিনটি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

দুর্নীতি শেখ রেহানা শেখ হাসিনা টিউলিপ সিদ্দিক
