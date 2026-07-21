বুলিং-অপতথ্য প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞ প্যানেল নিয়োগ দিচ্ছে সরকার: জাহেদ উর রহমান

সামাজিক মাধ্যমে অপতথ্য প্রচার ও অন্যকে হেনস্তামূলক পোস্ট প্রচার থামাতে একটি আইনজীবী প্যানেলের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানিক প্রতিরোধ কাঠামো গঠন করছে সরকার। আগামী দুই-এক দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।
প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমরা যে কেউ ডিসইনফরমেশন, মারাত্মক মিথ্যা সাইবার বুলিংয়ের শিকার হতে পারি। এগুলো প্রতিরোধে ও আইনি সুরক্ষা দিতে একটি আইনজীবী প্যানেল গঠন সম্পূর্ণ হয়েছে। আগামী দুই-এক দিনের মধ্যে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।’
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জাহেদ উর রহমান বলেন, ‘জনগণের হয়তো জ্ঞানের অভাব রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সরকার একদিকে সবাইকে সতর্ক করার চেষ্টা করবে, অন্য দিকে আইনি ব্যবস্থাও নেবে। তার আগে সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছি। গণমাধ্যমের এক ধরনের এডিটরিয়াল প্রসেস আছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে যেহেতু নাই সবাইকে একটু বুঝে করতে হবে। ডিসইনফরমেশন, সাইবার বুলিং এই রাষ্ট্র সহ্য করবে না ‘
সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয়ভাবেও এই আইনজীবী প্যানেল অপতথ্য প্রতিরোধে কাজ করবে বলে জানান উপদেষ্টা।
চলমান ডেঙ্গু পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন, গত বছর জানুয়ারি থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত ১৭ হাজার ২১৮ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল, মারা গিয়েছিলেন ৬২ জন। চলতি বছরের ২০ জুলাই পর্যন্ত ১০ হাজার ৮৫৭ জন, মারা গেছেন ৩৭ জন। আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার অর্ধেক কমেছে।
সরকার জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে নতুন করে ১৪টি কোম্পানির সঙ্গে এলএনজি সরবরাহ চুক্তি করেছে বলে জানান উপদেষ্টা। এ ছাড়া ১৫০ কূপ খননে বিগত সরকারের সময় নেওয়া একটি পরিকল্পনার মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৯টি কূপ খনন সম্পন্ন হওয়ার তথ্য দেন তিনি।
উপদেষ্টা বলেন, এসব কূপ থেকে দৈনিক ২৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস নিশ্চিত করা গেছে যার মধ্যে দৈনিক ১২৫ দশমিক ৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হচ্ছে। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ অবশিষ্ট ১২১টি কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ১৪৯১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রার কথা জানান তিনি।
উপদেষ্টা আরও জানান, বঙ্গোপসাগরের সেন্টমার্টিন উপকূল থেকে ১৪৭টি সামুদ্রিক শৈবাল প্রজাতি শনাক্ত করেছে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এর মধ্যে ১২টি নমুনা বিশ্লেষণ করে আগার, ক্যারাজিনান ও এলজিনেট নিষ্কাশনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। টিস্যুকালচারের মাধ্যমে শৈবালের চারা উৎপাদন এবং মহেশখালী চ্যানেল, রেজুখালনদী ও বোরি সমুদ্র উপকূলে সফলভাবে পরীক্ষামূলক ও পাইলটভিত্তিক চাষ শুরু হয়েছে। এ প্রযুক্তি বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নে খাদ্য, ওষুধ ও শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।
জাহেদ উর রহমান বলেন, সেন্টমার্টিন থেকে মধ্য-উপকূল পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার গবেষণায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভারী খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রধান খনিজগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেটাইট, ইলমেনাইট, রুটাইল, জিরকন ও গার্নেট, যা অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা এলাকার সার্ভে ফলাফল অনুযায়ী গ্রস হিসাবে প্রাপ্য মূল্যবান ভারী খনিজের অর্থনৈতিক মূল্য প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার।
বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় উপকূল অঞ্চলের পশ্চিম দিকের ব্লু-কার্বন ইকোসিস্টেমের মাটিতে সবচেয়ে বেশি কার্বন (প্রতি একরে প্রায় ১৬০ মেগা গ্রাম কার্বন) সঞ্চিত আছে এবং পূর্বদিকের মাটিতে প্রতি একরে প্রায় ১২৪ মেগাগ্রাম কার্বন বিদ্যমান রয়েছে। বিওআরআইএর হিসাব অনুযায়ী মহেশখালী চ্যানেল ও নাফ নদীর কার্বন সিংকের পরিমাণের হেক্টরপ্রতি আর্থিকমূল্য ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৯৬ ডলার।
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বিদায়ি সাক্ষাৎ করেছেন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান। আজ মঙ্গলবার বঙ্গভবনে সাক্ষাৎকালে নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল হাসান দায়িত্ব পালনকালে সহযোগিতা প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এ সময় তিনি নৌবাহিনীর সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে৭ মিনিট আগে
প্রতিভা অন্বেষণমূলক মেগা আয়োজন ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৫-২৬’-এর জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার মিরপুরের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্সে সাঁতার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পর্বের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক।৩৩ মিনিট আগে
সরকারের প্রস্তাবিত ‘প্রবাসী কার্ড’ প্রাপ্ত প্রবাসীদের জন্য বিমান টিকিটে বিশেষ ছাড়, বলাকা লাউঞ্জ ব্যবহারে ডিসকাউন্ট, প্রায়োরিটি চেক-ইন ও বোর্ডিংসহ বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল-মোটেলেও বিশেষ ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।৪৪ মিনিট আগে
মহেশখালীর ভাসমান এলএনজি (এফএসআরইউ) টার্মিনালে কারিগরি ত্রুটির কারণে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। আগে থেকেই চাহিদার তুলনায় কম সরবরাহ হওয়া গ্যাসে নতুন করে দৈনিক ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস কমে যাওয়ায় ঢাকাসহ সারা দেশে সংকট তীব্র হয়েছে। অনেক এলাকায় দিনের বেশির ভাগ সময় চুলায় আগুন১ ঘণ্টা আগে