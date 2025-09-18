প্রবাসী ভোটের জন্য আসছে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিবন্ধনের জন্য ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ নামের অ্যাপ তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে তিনি এ কথা জানান।
ইসির সিনিয়র সচিব বলেন, নিবন্ধিত প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারসহ দেশের অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তা, ভোটে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিরা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। নিবন্ধিতদের নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথাসময়ে পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানোর পর ভোট দিয়ে দেশে ফেরত আনা হবে। তবে কোনো প্রবাসী নিবন্ধন করার পর দেশে এসে ভোট দিতে পারবেন না।
পোস্টাল ভোট বিডি নামে অ্যাপটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে জানিয়ে ইসি সচিব বলেন, ‘কবে নাগাদ নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা পরে জানানো হবে পরে। এ ছাড়া ডাক বিভাগের মাধ্যমে ব্যালট পেপার কবে পাঠানো হবে এবং প্রবাস থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আসবে—তা তফসিলের ওপর নির্ভর করছে। সে জন্য পরে বিস্তারিত গণমাধ্যমে জানানো হবে।’
ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, নির্বাচনী সামগ্রী নিয়ে কোনো সংকট বা সংশয় নেই। সরবরাহ নিয়ে সমস্যা নেই। ইতিমধ্যে মার্কিং সিল, গালা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের লক, হেসিয়ান ব্যাগসহ বেশ কিছু সরঞ্জাম এসেছে। ৭০ শতাংশ কেনাকাটার কাজ শেষ হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী সব সামগ্রী পৌঁছে যাবে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক্-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল প্রি ইলেকশন এনভায়রনমেন্ট অবজারভেশনের জন্য বিভিন্ন মহলের সঙ্গে বৈঠক করবে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা আগামী সোমবার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করবে। এ বিষয়ে ইসি সচিব বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাক্-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক টিম ২২ সেপ্টেম্বর একজন নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে। তাদের সঙ্গে ইসি কর্মকর্তাদেরও একটা টিম থাকবে।
