জাতীয়

যশোরে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান জরুরি অবতরণ, নিরাপদে বৈমানিক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যশোরে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান জরুরি অবতরণ, নিরাপদে বৈমানিক

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে যশোরে বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান রানওয়েতে জরুরি অবতরণ করেছে। বিমানটি ও এর বৈমানিক নিরাপদে আছেন।

আজ সোমবার দুপুরে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আইএসপিআরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যশোরে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান রানওয়েতে জরুরি অবতরণ করেছে; বৈমানিক নিরাপদে আছেন এবং বিমান এর কোনো ক্ষতি হয়নি।

যশোর আইএসপিআর বিমানবাহিনী
