Ajker Patrika
জাতীয়

নতুন মন্ত্রী হলেন আহমেদ আযম খান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
টাঙ্গাইল-৮ আসনের এমপি এডভোকেট আহমেদ আযম খানকে শপথ পড়াচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

মন্ত্রিপরিষদে যুক্ত হয়েছেন টাঙ্গাইল–৮ (বাসাইল-সখিপুর) আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আহমেদ আযম খান।

আজ বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যের নাম ঘোষণা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। পরে তাঁকে সংসদ ভবনে শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১টার দিকে তিনি এই শপথ নেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন স্পিকার হিসেবে মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও ডেপুটি স্পিকার পদে ব্যারিস্টার কায়সার কামাল নির্বাচিত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের শপথ পাঠ করান।

বিষয়:

মন্ত্রীনির্বাচনসংসদস্পিকারজাতীয় সংসদত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
