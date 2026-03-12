ঈদে নতুন দুই নৌরুটে লঞ্চ-স্টিমার সার্ভিস শুরু ১৭ মার্চ থেকে

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে যাত্রীদের যাতায়াত সহজ করতে নতুন দু’টি নৌরুটে লঞ্চ ও স্টিমার সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। আগামী ১৭ মার্চ থেকে এসব রুটে নৌযান চলাচল শুরু হবে।
আজ বৃহস্পতিবার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা কাজী আরিফ বিল্লাহ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কাঞ্চন ব্রিজ সংলগ্ন শিমুলিয়া টুরিস্ট ঘাট থেকে শিমুলিয়া-ডেমরা-চাঁদপুর-বরিশাল নৌরুটে এবং ঢাকার বসিলা লঞ্চঘাট থেকে বসিলা-সদরঘাট-ইলিশা-গলাচিপা নৌরুটে লঞ্চ ও স্টিমার সার্ভিস চালু করা হবে।
ঈদে ঘরমুখো যাত্রীদের যাতায়াত সহজ ও চাপ কমাতে এই বিশেষ সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নবনিযুক্ত স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রমকে জাতীয় সংসদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চিফ হুইপ মো. নুরুল ইসলাম। এরপর তিনি নবনিযুক্ত ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।১১ মিনিট আগে
মন্ত্রিপরিষদে যুক্ত হয়েছেন টাঙ্গাইল–৮ (বাসাইল-সখিপুর) আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আহমেদ আযম খান। আজ বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যের নাম ঘোষণা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি।২০ মিনিট আগে
আজকে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের কারণে আমরা সবাই সংসদে বসতে পেরেছি। মহান সংসদে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সৈনিকেরা আছি। আপনার (স্পিকার) প্রতি নিবেদন থাকবে, কোনো ফ্যাসিস্ট বা তার দোসর যাতে বক্তব্য দিয়ে সংসদকে কলুষিত করতে না পারে।২৩ মিনিট আগে
পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের নৌপথে যাত্রী চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। ২০২২ সালে পর থেকে ক্রমশ বাড়ছে সড়ক পথে যাতায়াত। তবে আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে লঞ্চের কেবিন টিকিটের চাহিদা এখনো অনেক বলে জানিয়েছে লঞ্চ কর্তৃপক্ষ...৩১ মিনিট আগে