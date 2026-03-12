Ajker Patrika
জাতীয়

ঈদে নতুন দুই নৌরুটে লঞ্চ-স্টিমার সার্ভিস শুরু ১৭ মার্চ থেকে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঈদে নতুন দুই নৌরুটে লঞ্চ-স্টিমার সার্ভিস শুরু ১৭ মার্চ থেকে

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে যাত্রীদের যাতায়াত সহজ করতে নতুন দু’টি নৌরুটে লঞ্চ ও স্টিমার সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। আগামী ১৭ মার্চ থেকে এসব রুটে নৌযান চলাচল শুরু হবে।

আজ বৃহস্পতিবার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা কাজী আরিফ বিল্লাহ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কাঞ্চন ব্রিজ সংলগ্ন শিমুলিয়া টুরিস্ট ঘাট থেকে শিমুলিয়া-ডেমরা-চাঁদপুর-বরিশাল নৌরুটে এবং ঢাকার বসিলা লঞ্চঘাট থেকে বসিলা-সদরঘাট-ইলিশা-গলাচিপা নৌরুটে লঞ্চ ও স্টিমার সার্ভিস চালু করা হবে।

ঈদে ঘরমুখো যাত্রীদের যাতায়াত সহজ ও চাপ কমাতে এই বিশেষ সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনৌযাননৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ঈদযাত্রা
