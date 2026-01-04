ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে আরও ৪৩৩ জনের। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের দ্বিতীয় দিনে গতকাল শনিবার তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। তাঁদের বেশির ভাগ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। বাকিরা বিভিন্ন দলীয় ও দলের বিদ্রোহী প্রার্থী।
গতকাল মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে এনডিএফ জোটের সভাপতি ও জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারাও রয়েছেন। এ ছাড়া ৩০ জনের মনোনয়নপত্র স্থগিত করেছেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের প্রথম দিনে গত শুক্রবার শতাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। এ নিয়ে দুই দিনে পাঁচ শতাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হলো। আজ রোববার মনোনয়নপত্র বাছাই শেষ হবে।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ৩০০ আসনে ২ হাজার ৫৬৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন ৪৭৮ জন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে যাঁরা বাদ পড়বেন, তাঁরা রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করতে পারবেন।
গতকাল চট্টগ্রাম-৫ আসনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (এনডিএফ) সভাপতি ও জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদসহ ৩ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। আনিসুলের হলফনামার সঙ্গে জমা দেওয়া দলীয় মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষরের সঙ্গে ইসি থেকে পাঠানো দলীয় মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষরের মিল না থাকায় তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। চট্টগ্রাম-৪ আসনে একজনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়।
ঢাকার ২০টি আসনে ৬৯ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে সম্প্রতি পদত্যাগ করে ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া তাসনিম জারার প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে হলে ওই আসনের মোট ভোটারের ১ শতাংশের সম্মতি নিয়ে তাঁদের স্বাক্ষরসহ মনোনয়ন ফরমের সঙ্গে জমা দিতে হয়। তবে প্রস্তাবক ও সমর্থক হিসেবে তাসনিম জারা যাঁদের নাম দিয়েছেন, সেই ১০ জনের মধ্যে ৮ জন ঢাকা-৯ আসনের ভোটার। বাকি ২ জন ওই আসনের ভোটার না হওয়ায় নির্বাচনবিধি অনুযায়ী তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
ময়মনসিংহে গতকাল আরও ১১ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। তাঁদের মধ্যে মামলার তথ্য গোপন করায় ময়মনসিংহ-৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী ডা. মো. মাহাবুবুর রহমান লিটনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন না থাকায় বিএনপির তিনজন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও রোমানা আহমেদের এবং আয়করের তথ্যে গরমিল থাকায় এনসিপির প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে।
মাগুরা-২ আসনে সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সাবেক এপিএস স্বতন্ত্র প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেনসহ দুজনের প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে। ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর যাচাইয়ে একজন মৃতের স্বাক্ষর পাওয়ায় মোয়াজ্জেমের মনোনয়নপত্র এবং একই আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মশিয়ার রহমানের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে হলফনামা অসম্পূর্ণ থাকায়। মাগুরা-১ আসনেও দুজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে।
রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনে ১৯ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নয়জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে আটজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে ১ শতাংশ ভোটারের তালিকায় গরমিল থাকায়। ঋণখেলাপি হওয়ায় অপর এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে।
লালমনিরহাটের তিনটি আসনে পাঁচজনের মনোনয়নপত্র বাতিল এবং দুজনের মনোনয়নপত্র অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে। ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরে গরমিলের কারণে লালমনিরহাট-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তুরস্কপ্রবাসী শিহাব আহমেদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
গাইবান্ধার পাঁচটি আসনের মধ্যে গতকাল তিনটি আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর সিপিবি, গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীসহ আটজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। এর মধ্যে গাইবান্ধা-৫ আসনে গণঅধিকার পরিষদের সামিউল ইসলামও রয়েছেন।
রংপুরের ৬টি আসনে ১২ জনের প্রার্থিতা গতকাল বাতিল হয়। তাঁদের মধ্যে রংপুর-১ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলী, রংপুর-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপির রিটা রহমান, রংপুর-৪ আসনে জাতীয় পার্টির (আনিসুল-হাওলাদার) প্রার্থী আব্দুস সালাম রয়েছেন।
নোয়াখালীর ৬টি আসনে গতকাল ১৫ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়। তাঁদের মধ্যে নোয়াখালী-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বিএনপি) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ (সেনবাগ উপজেলা বিএনপির সদস্য); নোয়াখালী-৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ নওশাদ (জামায়াতে ইসলামী); নোয়াখালী-৬ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীমা আজিম (বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ফজলুল আজিমের স্ত্রী) রয়েছেন।
বগুড়ার ৪টি আসনে ৫ জনের, খুলনা-৪ আসনে ১ জনের, ফরিদপুরের চারটি আসনে ৫ জনের, শেরপুরের তিনটি আসনে ৫ জনের, সিরাজগঞ্জের তিনটি আসনে ৬ জনের, কক্সবাজার-৩ ও ৪ আসনে ২ জনের, খাগড়াছড়িতে ৮ জনের, কিশোরগঞ্জ-৪,৫ ও ৬ আসনে মোট ১০ জনের, জামালপুরের তিনটি আসনে ১২ জনের, দিনাজপুরের ২টি আসনে ২ জনের, সাতক্ষীরার ৪টি আসনে ১০ জনের, মুন্সিগঞ্জের তিনটি আসনে ৭ জনের, নেত্রকোনার ৫টি আসনে ৫ জনের, ঝালকাঠির দুটি আসনে ৯ জনের, পাবনার দুটি আসনে ২ জনের, বরিশালের ছয়টি আসনে ৬ জনের এবং বরগুনার দুটি আসনে ৫ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে।
এ ছাড়া গোপালগঞ্জের ৩টি আসনে ১২ জনের, লক্ষ্মীপুরের ৪টি আসনে ১১ জনের, চাঁদপুরের পাঁচটি আসনে ১৭ জনের, শরীয়তপুর-৩ আসনে ১ জনের, পিরোজপুরের তিনটি আসনে ৩ জনের, পঞ্চগড়ের ২টি আসনে ৭ জনের, ঝিনাইদহের চারটি আসনে ৪ জনের, নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি আসনে ১৬ জনের, কুমিল্লার ১১টি আসনে ৩১ জনের, হবিগঞ্জের ৪টি আসনে ১০ জনের, নড়াইলের দুটি আসনে ১৩ জনের, মাদারীপুরের তিনটি আসনে ৫ জনের, ঠাকুরগাঁওয়ের তিনটি আসনে ১ জনের, মৌলভীবাজারের ৪টি আসনে ৫ জনের, জয়পুরহাটের দুটি আসনে ৭ জনের, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৩টি আসনে ৭ জনের, চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনে ৩ জনের, ভোলার দুটি আসনে ৩ জনের, টাঙ্গাইল-৭ আসনে ৩ জনের, সিলেট-২ আসনে ২ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।
হলফনামায় স্বাক্ষর না থাকা, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ১ শতাংশ ভোটার তালিকায় গরমিল, ঋণখেলাপি, কাগজপত্রে অসংগতি, দলীয় মনোনয়নের কাগজ জমা না দেওয়া, নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া দলীয় মনোনয়নের স্বাক্ষর ও মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষরে মিল না থাকা, হলফনামা সঠিকভাবে দাখিল না করা, মামলাসংক্রান্ত তথ্য গোপন, প্রস্তাবকারী অন্য আসনের ভোটার হওয়া, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকা, আয়কর রিটার্নের কপি জমা না দেওয়া, আয়কর বকেয়া থাকা, আয়কর রিটার্ন ও সম্পদ বিবরণীতে তথ্যের গরমিল, দ্বৈত নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত কাগজপত্রে অসংগতি, মনোনয়নের মূল কপি দাখিল না করে স্ক্যান কপি জমা দেওয়া, সঠিক নিয়মে মনোনয়নপত্র পূরণ না করা, সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পর তিন বছর অতিবাহিত না হওয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ না দেওয়া, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা না দেওয়ার কারণে এসব মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
বৈধ হলো যাঁদের প্রার্থিতা
ঢাকা-২ আসনে বিএনপির আমানউল্লাহ আমান, ঢাকা-৩ আসনে বিএনপির গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির মির্জা আব্বাস ও এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, ঢাকা-১১ এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, ঢাকা-১৩ আসনে বিএনপির ববি হাজ্জাজ ও খেলাফত মজলিসের মামুনুল হক, ঢাকা-১৫ আসনে জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. শফিকুর রহমান ও বিএনপির শফিকুল ইসলাম খান মিল্টনের এবং ঢাকা-১৮ আসনে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। তবে বগুড়া-২ আসনে মান্নার মনোনয়নপত্র শুক্রবার বাছাইয়ে বাতিল করা হয়।
এ ছাড়া লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, লক্ষ্মীপুর-২ আসনে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আবুল খায়ের ভূঁইয়া, লালমনিরহাট-১ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মশিউর রহমান রাঁঙ্গা এবং লালমনিরহাট-২ আসনে জনতার দলের চেয়ারম্যান শামীম কামাল, লালমনিরহাট-৩ আসনে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবিব দুলুর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
৩০ জনের মনোনয়নপত্র স্থগিত
মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের দ্বিতীয় দিনে গতকাল মোট ৩০ জনের মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে। নরসিংদীতে ৫ জনের মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সব শর্ত পূরণ না করায় নরসিংদী-১ আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী অ্যাডভোকেট শিরিন আক্তার ও নরসিংদী-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুলের প্রার্থিতা স্থগিত করা হয়। সিলেট-২ আসনে গণঅধিকারের প্রার্থী জামান আহমদ সিদ্দিকী বাছাই প্রক্রিয়ায় উপস্থিত না থাকায় তাঁর মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে। দ্বৈত নাগরিকত্ব বাতিলের আবেদনের কপি জমা দিলেও তা গৃহীত হওয়ার প্রমাণপত্র না দেওয়ায় শেরপুর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী প্রকৌশলী মো. ফাহিম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে।
এ ছাড়া পিরোজপুরের তিনটি আসনে ২ জনের, নারায়ণগঞ্জে চারজনের, নড়াইলের দুটি আসনে ২ জনের, ঠাকুরগাঁওয়ে ১ জনের, ঢাকা-১৮ আসনে ১ জনের, বরিশালের ছয়টি আসনে ১০ জনের এবং গোপালগঞ্জের ৩টি আসনে ২ জনের মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে।
মনোনয়নপত্র স্থগিত থাকা প্রার্থীরা আজকের মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত জমা দিলে তাঁদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
