সচিবদের চিঠি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের তাগিদ

সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যেসব নির্দেশনা ও অনুশাসন দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে সব সচিবকে চিঠি পাঠিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর চার দফা নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে।
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের চিঠিতে বলা হয়েছে, ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সচিব সভায় প্রধানমন্ত্রী সচিবদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের নির্বাচনী ইশতেহার জাতীয় পর্যায়ের প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, সরকারের পক্ষে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ভিত্তিতে পেশাদারত্বের সঙ্গে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সংবিধান, আইনের শাসন এবং কার্যপ্রণালি বিধি মেনে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, সরকারি কর্মচারীদের মেধা ও কর্মের ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করা হবে।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব চিঠিতে লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও দিকনির্দেশনার প্রতি আপনার ব্যক্তিগত মনোযোগ আকর্ষণ করছি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আপনার মন্ত্রণালয় বা বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।’
১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিএনপি জোটের বড় জয়ের পর ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তারেক রহমান। ১৮ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেন তিনি। এরপর সচিবদের নিয়ে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী।
