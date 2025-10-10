Ajker Patrika
ঘুরেফিরে মবোক্রেসির ভেতর দিয়েই যাচ্ছে বাংলাদেশ, এটা আমাদের ব্যর্থতা: মাহফুজ আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম। ফাইল ছবি
তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, ‘৮ আগস্ট বা ৬ আগস্ট সজীব ওয়াজেদ জয় একটা ফেসবুক পোস্টে ‘মবোক্রেসি’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আজকে বাংলাদেশকে ঘুরেফিরে ওই শব্দের ভেতর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এটা আমাদের একটা ব্যর্থতা। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি এবং অনেক কিছু হয়তো আমরা সামাল দিতে পারিনি।’

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) এর সম্মেলন কক্ষে ‘গণমাধ্যমে জুলাই ও তারপর’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহফুজ আলম এসব কথা বলেন।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা মিডিয়াতে হস্তক্ষেপ করিনি। মিডিয়ার স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীলতা নিয়ে গত ৪ মাস ধরেই কথা বলে যাচ্ছি। আমি দেখছি না দায়িত্বশীলতা বলে কিছু আছে। বরং ‘সেট অব ন্যারেটিভস’ বারবার পুশ করা হচ্ছে। বারবার আমাদের পেছনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’

উপদেষ্টা বলেন, ‘আজকে টেলিভিশন অনুমোদন নিয়ে যে হাহাকার, এই হাহাকার হচ্ছে পুরোনো বন্দোবস্ত এবং যারা মনে করে যে নতুন কোনো মানুষ বা নতুন কোনো মুখ যাতে না আসে, তাদের হাহাকার। এগুলো আমরা বুঝি। এ জন্য আমি গতকাল স্পষ্ট বলেছি এবং আমি যদি এক দিনও থাকি সরকারে, আমি চেষ্টাটাই করব যে আমি নতুন মিডিয়া (গণমাধ্যম) দিয়ে দেব। আমরা যেহেতু ফ্যাসিবাদের মিডিয়া বন্ধ করিনি, আমরা নতুন মিডিয়া দেব।’

নতুন মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন মুখ আসবে উল্লেখ করে মাহফুজ বলেন, ‘নতুন ন্যারেটিভ আসবে, নতুন বক্তব্য আসবে এবং এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্যের লড়াই হবে। যেহেতু আমরা ভায়োলেন্সে যাইনি, ফলে বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্যের লড়াই ও চিন্তার বিরুদ্ধে চিন্তার লড়াইয়ে আমরা যাব। আমরা মনে করি, আমরা অবশ্যই জয়ী হব। এগুলো খুবই স্পষ্ট কথা। এখানে কোনো ধোঁয়াশা রাখার কিছু নেই।’

সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। সভাপতিত্ব করেন পিআইবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফিরদৌস আজিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিন্তাবিদ ও লেখক সলিমুল্লাহ খান, অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল্লাহ্ এবং গবেষক ও লেখক সাইমুম পারভেজ।

সভায় জুলাই অভ্যুত্থানের পর পিআইবি প্রকাশিত পাঁচটি বইয়ের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে পিআইবির ফ্যাক্টচেকিং ওয়েবসাইট ‘বাংলা ফ্যাক্ট’ এর উদ্বোধন করা হয়।

