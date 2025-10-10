ঘুরেফিরে মবোক্রেসির ভেতর দিয়েই যাচ্ছে বাংলাদেশ, এটা আমাদের ব্যর্থতা: মাহফুজ আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, ‘৮ আগস্ট বা ৬ আগস্ট সজীব ওয়াজেদ জয় একটা ফেসবুক পোস্টে ‘মবোক্রেসি’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আজকে বাংলাদেশকে ঘুরেফিরে ওই শব্দের ভেতর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এটা আমাদের একটা ব্যর্থতা। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি এবং অনেক কিছু হয়তো আমরা সামাল দিতে পারিনি।’
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) এর সম্মেলন কক্ষে ‘গণমাধ্যমে জুলাই ও তারপর’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহফুজ আলম এসব কথা বলেন।
তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা মিডিয়াতে হস্তক্ষেপ করিনি। মিডিয়ার স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীলতা নিয়ে গত ৪ মাস ধরেই কথা বলে যাচ্ছি। আমি দেখছি না দায়িত্বশীলতা বলে কিছু আছে। বরং ‘সেট অব ন্যারেটিভস’ বারবার পুশ করা হচ্ছে। বারবার আমাদের পেছনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘আজকে টেলিভিশন অনুমোদন নিয়ে যে হাহাকার, এই হাহাকার হচ্ছে পুরোনো বন্দোবস্ত এবং যারা মনে করে যে নতুন কোনো মানুষ বা নতুন কোনো মুখ যাতে না আসে, তাদের হাহাকার। এগুলো আমরা বুঝি। এ জন্য আমি গতকাল স্পষ্ট বলেছি এবং আমি যদি এক দিনও থাকি সরকারে, আমি চেষ্টাটাই করব যে আমি নতুন মিডিয়া (গণমাধ্যম) দিয়ে দেব। আমরা যেহেতু ফ্যাসিবাদের মিডিয়া বন্ধ করিনি, আমরা নতুন মিডিয়া দেব।’
নতুন মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন মুখ আসবে উল্লেখ করে মাহফুজ বলেন, ‘নতুন ন্যারেটিভ আসবে, নতুন বক্তব্য আসবে এবং এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্যের লড়াই হবে। যেহেতু আমরা ভায়োলেন্সে যাইনি, ফলে বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্যের লড়াই ও চিন্তার বিরুদ্ধে চিন্তার লড়াইয়ে আমরা যাব। আমরা মনে করি, আমরা অবশ্যই জয়ী হব। এগুলো খুবই স্পষ্ট কথা। এখানে কোনো ধোঁয়াশা রাখার কিছু নেই।’
সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। সভাপতিত্ব করেন পিআইবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফিরদৌস আজিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিন্তাবিদ ও লেখক সলিমুল্লাহ খান, অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল্লাহ্ এবং গবেষক ও লেখক সাইমুম পারভেজ।
সভায় জুলাই অভ্যুত্থানের পর পিআইবি প্রকাশিত পাঁচটি বইয়ের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে পিআইবির ফ্যাক্টচেকিং ওয়েবসাইট ‘বাংলা ফ্যাক্ট’ এর উদ্বোধন করা হয়।
তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, ‘৮ আগস্ট বা ৬ আগস্ট সজীব ওয়াজেদ জয় একটা ফেসবুক পোস্টে ‘মবোক্রেসি’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আজকে বাংলাদেশকে ঘুরেফিরে ওই শব্দের ভেতর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এটা আমাদের একটা ব্যর্থতা। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি এবং অনেক কিছু হয়তো আমরা সামাল দিতে পারিনি।’
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) এর সম্মেলন কক্ষে ‘গণমাধ্যমে জুলাই ও তারপর’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহফুজ আলম এসব কথা বলেন।
তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা মিডিয়াতে হস্তক্ষেপ করিনি। মিডিয়ার স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীলতা নিয়ে গত ৪ মাস ধরেই কথা বলে যাচ্ছি। আমি দেখছি না দায়িত্বশীলতা বলে কিছু আছে। বরং ‘সেট অব ন্যারেটিভস’ বারবার পুশ করা হচ্ছে। বারবার আমাদের পেছনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘আজকে টেলিভিশন অনুমোদন নিয়ে যে হাহাকার, এই হাহাকার হচ্ছে পুরোনো বন্দোবস্ত এবং যারা মনে করে যে নতুন কোনো মানুষ বা নতুন কোনো মুখ যাতে না আসে, তাদের হাহাকার। এগুলো আমরা বুঝি। এ জন্য আমি গতকাল স্পষ্ট বলেছি এবং আমি যদি এক দিনও থাকি সরকারে, আমি চেষ্টাটাই করব যে আমি নতুন মিডিয়া (গণমাধ্যম) দিয়ে দেব। আমরা যেহেতু ফ্যাসিবাদের মিডিয়া বন্ধ করিনি, আমরা নতুন মিডিয়া দেব।’
নতুন মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন মুখ আসবে উল্লেখ করে মাহফুজ বলেন, ‘নতুন ন্যারেটিভ আসবে, নতুন বক্তব্য আসবে এবং এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্যের লড়াই হবে। যেহেতু আমরা ভায়োলেন্সে যাইনি, ফলে বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্যের লড়াই ও চিন্তার বিরুদ্ধে চিন্তার লড়াইয়ে আমরা যাব। আমরা মনে করি, আমরা অবশ্যই জয়ী হব। এগুলো খুবই স্পষ্ট কথা। এখানে কোনো ধোঁয়াশা রাখার কিছু নেই।’
সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। সভাপতিত্ব করেন পিআইবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফিরদৌস আজিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিন্তাবিদ ও লেখক সলিমুল্লাহ খান, অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল্লাহ্ এবং গবেষক ও লেখক সাইমুম পারভেজ।
সভায় জুলাই অভ্যুত্থানের পর পিআইবি প্রকাশিত পাঁচটি বইয়ের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে পিআইবির ফ্যাক্টচেকিং ওয়েবসাইট ‘বাংলা ফ্যাক্ট’ এর উদ্বোধন করা হয়।
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠন বাস্তবসম্মত নয় বলে করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটির মতে, কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ছাড়া শুধু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই বিদ্যমান এককক্ষবিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থাকেই আইনি...৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় গত এক সপ্তাহে পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ২২৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, মাদকদ্রব্যসহ বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার করা হয়।৪ ঘণ্টা আগে
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগের (এপিডি) অতিরিক্ত সচিব মো. এরফানুল হককে গুরুত্বপূর্ণ ওই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে সরকার। এরফানুল হককে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদে বদলি করে আজ বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।৪ ঘণ্টা আগে
রহিত হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৮টি ধারার অধীনে থাকা সব মামলা বাতিল গণ্য করে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০ ধারা সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। এর ফলে এসব ধারার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত, অভিযুক্ত ও আসামিরা দায় মুক্তি পাচ্ছেন...৪ ঘণ্টা আগে