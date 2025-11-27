বিশেষ বরাদ্দ বাতিল করে সিঙ্গেল মাদার, প্রতিবন্ধীসহ যাদের প্লট-ফ্ল্যাট দিতে বলল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বিশেষ বরাদ্দ ব্যবস্থা বাতিল করে সিঙ্গেল মাদার, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, প্রতিবন্ধী, নিম্ন আয়ের মানুষ ও সরকারি চাকরি শেষে আবাসনহীনদের ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্লট ও ফ্ল্যাট দিতে সুপারিশ করেছেন আদালত।
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে রাজউকের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা তিন মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে আজ বৃহস্পতিবার এই সুপারিশ করেন বিচারক।
এই তিন মামলায় শেখ হাসিনাকে ২১ বছরের কারাদণ্ড, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন। অন্য আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একজনকে খালাস দেওয়া হয়। কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে জরিমানাও করা হয়।
রায়ে বলা হয়, বিশেষ বরাদ্দ ব্যবস্থায় প্রভাবশালীরা অনেক ফ্ল্যাট ও প্লট বরাদ্দ নিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আইনের লঙ্ঘন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে রাজউক কর্মকর্তারা জড়িত হয়ে পড়েন। তাই রাজউকের বিশেষ বরাদ্দ ব্যবস্থা বাতিলের সুপারিশ করা হচ্ছে। একক মা (বিধবা), স্বামী পরিত্যক্তা নারী, প্রতিবন্ধী, নিম্ন আয়ের মানুষ ও সরকারি চাকরি শেষে আবাসনহীনদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ রাখতে হবে। আর এই বরাদ্দ দিতে হবে ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল জোটভুক্ত হলেও নির্বাচনে নিজ নিজ দলের প্রতীক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) যে সংশোধনী আনা হয়েছে, তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) মহাসচিব মোমিনুল আমিন হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদনটি করেন বলে আবেদনকারীর আইনজীবী ব্যারিস্টার সাহেদুল আজম জানান।
তিনি বলেন, রিট আবেদনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও আইন সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে বিচারপতি ফাতেমা নজীবের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে রিট আবেদনটির শুনানি হতে পারে। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম রিটের পক্ষে শুনানি করবেন।
গত ৩ নভেম্বর নতুন বিধান যুক্ত করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন অধ্যাদেশ জারির আগে জোটভুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশ নিলে শরিক দলের কোনো প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ ছিল।
রিট আবেদনে বলা হয়, গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশের ৯ অনুচ্ছেদ সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের (২৮, ৩৮ ও ৩৯ অনুচ্ছেদ) সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না—এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে। রুল হলে তা বিচারাধীন অবস্থায় অধ্যাদেশের ৯ অনুচ্ছেদের কার্যক্রম স্থগিত চাওয়া হয়েছে।
পাশাপাশি নিবন্ধিত দল জোটভুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশ নিলে জোটের শরিককে যেকোনো দলের প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দিতে নির্দেশনাও চাওয়া হয়েছে রিটে।
প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ অবসরে যাচ্ছেন। এর আগে আগামী ১৪ ডিসেম্বর তিনি দেশের বিচারকদের উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণ দেবেন। অবসরের আগে বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশে এটিই হবে তার শেষ ভাষণ।
আজ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির বয়সসীমা ৬৭ বছর। সে বয়স পূর্ণ হওয়ায় ২৭ ডিসেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৪ ডিসেম্বর রোববার বিকেল ৩টায় সুপ্রিম কোর্ট অডিটরিয়ামে দেশের বিভিন্ন জেলা আদালতে কর্মরত উচ্চ পদমর্যাদার বিচারকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রধান বিচারপতি দেশের সব জেলা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্দেশে ‘বিদায়ী অভিভাষণ’ প্রদান করবেন।
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি হিসেবে দেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন সৈয়দ রেফাত আহমেদ। তাকে ১০ আগস্ট নিয়োগ দেওয়া হয় এবং পরদিন তিনি শপথ নেন।
দায়িত্ব নেওয়ার পর বিচার বিভাগের সংস্কার ও উন্নয়নে যে রোডম্যাপ তিনি ঘোষণা করেছিলেন, সেসব নিয়ে তিনি বিদায়ী ভাষণে আলোচনা করবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
বিশেষ করে, চলমান বিচার বিভাগীয় সংস্কার, প্রযুক্তিনির্ভর সেবা সম্প্রসারণ, বিচারকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, আদালতের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, নিচের আদালতের বিচারকদের সক্ষমতা উন্নয়ন, বিচারপ্রার্থীদের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করা এবং মামলার জট কমানোর মতো বিষয়গুলো তার বক্তব্যে গুরুত্ব পাবে।
এর আগে দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর, ২০২৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তিনি দেশের সব বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের সামনে বিচার বিভাগের সংস্কারের রোডম্যাপ পেশ করেন। সেখানে পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় গঠন, উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন, বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধসহ নানা সংস্কারের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত দেড় বছরে ওই রোডম্যাপকে কেন্দ্র করে বিচার বিভাগে বিস্তৃত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে ২০ নভেম্বর বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয় সরকার। উচ্চ আদালতের অধীনে পরিচালিত হবে নতুন এই সচিবালয়।
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
দেশে এক সপ্তাহের মধ্যে সাতবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এর মধ্যে চারটিরই উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীতে।
প্রথম ভূমিকম্প হয় গত শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে। ৫ দশমিক ৭ মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে। এর কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। এ ঘটনায় তিন জেলায় ১০ জন নিহত হয়। আহত হয় ছয় শতাধিক মানুষ।
পরদিন শনিবার সকালে নরসিংদীর পলাশে ৩ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। সেদিনই সন্ধ্যায় সেকেন্ডের ব্যবধানে দুটি ভূমিকম্প হয়; যার একটির উৎপত্তিস্থল ঢাকার বাড্ডায়, আরেকটি সেই নরসিংদীতেই।
এদিকে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে দেশে দুটি ভূমিকম্প হওয়ার তথ্য দিয়েছে ইউরোপিয়ান মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমসিএস)।
সংস্থাটি বলছে, গতকাল রাত ৩টা ২৯ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে ভূমিকম্প হয়। ৪ মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল কক্সবাজার থেকে দেড় শ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে। এক মিনিটের ব্যবধানে ৩টা ৩০ মিনিট ৪৯ সেকেন্ডে আরেকটি ভূমিকম্প হয়। এটির উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেট থেকে ২৪ কিলোমিটার উত্তরে। রিখটার স্কেলে এটি ছিল ৩ দশমিক ৪ মাত্রার।
আজ বৃহস্পতিবারও বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট ২০ সেকেন্ডে ভূকম্পন হয় দেশে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রুবাঈয়্যাৎ কবীর আজকের পত্রিকাকে বলেন, মৃদু মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর ঘোড়াশালে। এটি ছিল মৃদু মাত্রার ভূমিকম্প; রিখটার স্কেলে ৩ দশমিক ৬ মাত্রার।
অর্থাৎ ২১ নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত সাতবার ভূমিকম্প অনুভব করল বাংলাদেশের মানুষ। এ নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের মধ্যে গত সোমবার বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ওই বৈঠকে একটি টাস্কফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়।
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের আমৃত্যু কারাদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে প্রসিকিউশন।
আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।
তিনি বলেন, প্রসিকিউশন রায় সংগ্রহ করেছে। তাতে দেখা গেছে, একটি অভিযোগে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রসিকিউশন প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই শাস্তি বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল বিভাগে আবেদন করা হবে।
জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সারা দেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের রায় দেওয়া হয়।
আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দেওয়ার সময় এই মামলায় পাঁচটি পৃথক অভিযোগ ছিল। তবে রায় ঘোষণার সময় ট্রাইব্যুনাল অভিযোগগুলো দুটি ভাগে ভাগ করেন। এর মধ্যে ১৪ জুলাই গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের ‘রাজাকার’ বলে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া, সেদিন রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মাকসুদ কামালকে ফোন করে আন্দোলনকারীদের রাজাকার আখ্যা দিয়ে তাঁদের ফাঁসি দেওয়ার কথা বলে উসকানি, আদেশ এবং অপরাধ সংঘটনে অধীনস্থদের বাধা না দেওয়া, রংপুরে আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
এই সাজা বাড়িয়ে আসামিদের মৃত্যুদণ্ড দিতে আপিল বিভাগে আবেদনের সিদ্ধান্ত নিল প্রসিকিউশন।
মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলার অন্য অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে ১৭ নভেম্বর মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
