Ajker Patrika
> জাতীয়

ঢাকায় সব বাস একক ব্যবস্থার অধীনে আসছে, থাকবে নির্ধারিত রুট ও স্টপেজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১২: ০৭
সবার জন্য বাসযোগ্য শহর গড়ে তুলতে হলে সবুজায়ন পরিকল্পনা করতে হবে। ছবি: আজকের পত্রিকা
সবার জন্য বাসযোগ্য শহর গড়ে তুলতে হলে সবুজায়ন পরিকল্পনা করতে হবে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীবাসীর দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান ঘটাতে ঢাকার বাস পরিষেবা এবার একটি সমন্বিত ও একক ব্যবস্থার আওতায় আসছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, যানজট কমানো এবং যাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ ও আরামদায়ক যাতায়াত নিশ্চিত করা।

পোস্টে বলা হয়েছে, নতুন এই ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি বাস কোম্পানিকে সুনির্দিষ্ট রুট ও স্টপেজ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাসের রুটভিত্তিক বিশৃঙ্খলা, অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা এবং যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামার কারণে সৃষ্ট যানজট বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বর্তমানে ঢাকার বাস পরিবহনব্যবস্থা কোনো কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই চলছে। এর ফলে যাত্রীরা প্রতিদিন নানা রকম দুর্ভোগের শিকার হন। যেমন—বাসের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, চালকদের বেপরোয়া মনোভাব এবং যত্রতত্র দাঁড়ানোর কারণে সৃষ্ট যানজট। বিশেষ করে নারী, শিশু ও বয়স্ক যাত্রীদের জন্য বাসভ্রমণ প্রায়শই একটি দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে দাঁড়ায়। পোস্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু তরুণ ও শারীরিকভাবে সক্ষম যাত্রীরাই কোনো রকমে বাসে উঠতে পারেন।

এই বিশৃঙ্খলার কারণে দেশের অর্থনীতিতেও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। অকার্যকর রুটে বাসের চলাচল এবং অনিয়ন্ত্রিত যানজটের কারণে বছরে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। এ ছাড়া, প্রতিদিন অন্তত ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আধুনিক ও কার্যকর পরিবহনব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি।

নতুন এই একক ব্যবস্থা চালু হলে ঢাকার বাসযাত্রা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। যাত্রীদের বাসে উঠতে গিয়ে আর কোনো রকম প্রতিযোগিতা বা ভোগান্তির শিকার হতে হবে না। প্রতিটি বাসের নির্ধারিত স্টপেজ থাকবে এবং চালকেরা তা মানতে বাধ্য থাকবেন। এতে যাত্রী ওঠানামা সহজ ও নিরাপদ হবে। ভাড়ায় প্রতারণার অভিযোগও কমবে, কারণ একটি সুনির্দিষ্ট ভাড়ার কাঠামো অনুসরণ করা হবে।

একক রুট ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার ফলে বাসের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত হবে, যা সামগ্রিকভাবে যানজট কমাতে সাহায্য করবে। এর ফলে রাজধানীতে লাখ লাখ মানুষের বাসযাত্রা সহজ, দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে উঠবে। এই পদক্ষেপকে গণপরিবহন খাতের একটি যুগান্তকারী সংস্কার হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা রাজধানীবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিষয়:

যানজটরাজধানীভোগান্তিগণপরিবহনঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

ঢাকায় সব বাস একক ব্যবস্থার অধীনে আসছে, থাকবে নির্ধারিত রুট ও স্টপেজ

ঢাকায় সব বাস একক ব্যবস্থার অধীনে আসছে, থাকবে নির্ধারিত রুট ও স্টপেজ

ভিভিআইপিদের বিদেশ গমনে সমন্বয়হীনতা দূর করতে চায় সরকার

ভিভিআইপিদের বিদেশ গমনে সমন্বয়হীনতা দূর করতে চায় সরকার

আসন সীমানার শুনানিতে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনায় জিডি করল ইসি

আসন সীমানার শুনানিতে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনায় জিডি করল ইসি

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গেলেন ১৮০ পুলিশ সদস্য

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গেলেন ১৮০ পুলিশ সদস্য