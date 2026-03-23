Ajker Patrika
জাতীয়

তেল ও জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, সেগুলো সয়ে নিয়ে এগোতে হবে: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ২৩ মার্চ ২০২৬, ১৩: ৫৩
তেল ও জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, সেগুলো সয়ে নিয়ে এগোতে হবে: মির্জা ফখরুল
নদী পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে বক্তব্য দেন মির্জা ফখরুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘শৃঙ্খলা মানতে হবে। আমাদের সামনে কিন্তু খুব ভালো সময় না ভাই। একটু কঠিন সময়, এই যুদ্ধটা আমাদের খুব ক্ষতি করতেছে। আমাদের তেলের দাম বাড়বে, আমাদের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। সেগুলো সয়ে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে।’

আজ সোমবার সকালে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের নেহা নদী পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের জাতি হিসেবে যদি ওপরে উঠতে হয়, শৃঙ্খলা ছাড়া কেউ ওপরে উঠতে পারবে না। এখন একটা বড় সংকট দেখা দিয়েছে—তেল নাই। যুদ্ধ লাগছে ইরান, আমেরিকা, ইসরায়েল। তেলের সাপ্লাই কম।’

সম্প্রতি একটি পেট্রল পাম্পে ভাঙচুরের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমার ঠাকুরগাঁওতে একটা পেট্রল পাম্প ভেঙে দিলে। কেন? তারা তেল দিতে চায় নাই। তো ভাই, তুমি পাম্পটা ভাঙল কেন? অভিযোগ থাকলে যারা দায়িত্বশীল আছে তাদের বলো। পাম্প ভাঙলে কেন? মব আমরা তৈরি করতে দেব না। মবকে আমরা কঠোর হস্তে দমন করব।’

এ সময় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমি এসপি সাহেবকে ধন্যবাদ দেই যে ওই রাতে সাতজনকে উনি গ্রেপ্তার করছেন। সুতরাং সবাই সাবধান থাকবেন, কোথাও গায়ের জোরে আইনের বাইরে কোনো কাজ করবেন না। এটা আমরা হতে দেব না।’

খাল খনন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে মির্জা ফখরুল জানান,‘ গোটা বাংলাদেশে এ রকম ২০ হাজার খাল খনন করা হবে। আমাদের তারেক রহমান সাহেব, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেন, কাজ করে দেখান। ওই যে কিছুসংখ্যক নেতারা আছে না, যারা বেহেশতে যাওয়ার টিকিট দিচ্ছে। তো বেহেশত তো নিতে পারল না এবার। আমরা আমাদের কাজ দিয়ে ইনশাল্লাহ বেহেশতে যাব। আমাদের কাজ দিয়ে ইবাদত করে আমরা ইনশাল্লাহ বেহেশতে যাবার ব্যবস্থা করব।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একটা জিনিস মনে রাখবেন, ধর্মটাকে বিক্রি করে কিছু করা যায় না। ধর্মটা মানুষের অন্তরের ব্যাপার। বাংলাদেশের ৯৫ ভাগ মানুষ ধার্মিক। ধর্মকে তারা ভালোবাসে, সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ধর্ম নিয়ে ব্যবসা পছন্দ করে না। এটা মনে রাখতে হবে আমাদের।’

সবশেষে দেশের জন্য নিরলস কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা আরও অনেকগুলো কমিটমেন্ট করেছি। তারেক সাহেব যেভাবে কাজ করতেছেন, আমাদের ছুটি নাই। এই বুড়ো বয়সে আমাকে সকালে অফিস যেতে হচ্ছে, ছুটি নাই।’

যুদ্ধঠাকুরগাঁওবিএনপিঠাকুরগাঁও সদরমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরইরানইসরায়েল
