জাতীয়

শেখ হাসিনার রায়ের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে: জার্মান রাষ্ট্রদূতকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৫৮
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে বলে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত রুডিগার লোটজকে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। রুডিগার লোটজকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, ছোটখাটো দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। অপরাধ বাড়ছে না, এটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠককালে রাষ্ট্রদূত রুডিগার লোটজকে এসব কথা জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৈঠকে শেখ হাসিনার রায়-পরবর্তী জনপ্রতিক্রিয়া, জাতীয় নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ এবং এ উপলক্ষে সার্বিক প্রস্তুতি, বন্দী প্রত্যর্পণ, সাইবার ক্রাইম, দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

শেখ হাসিনার রায়-পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। ছোটখাটো দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। কেউ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিঘ্ন ঘটাতে চাইলে কঠোরহস্তে দমন করা হবে। অপরাধের মাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, অপরাধ বাড়ছে না। এটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। মানুষ এখন স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারছে; যা বিগত ১৫ বছরে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলে করতে পারেনি।

জার্মানি ও বাংলাদেশ পরীক্ষিত বন্ধু উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ভবিষ্যতে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।

নির্বাচনের তারিখ ও সময় এবং সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘আশা করি, নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিন ও তারিখ নির্ধারণের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের যে তারিখই নির্ধারণ করুক, আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।’

বিষয়:

বাংলাদেশস্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়জার্মানউপদেষ্টাশেখ হাসিনারাষ্ট্রদূত
