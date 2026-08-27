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জাতীয়

অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিরোধী দলের ওয়াকআউট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৬, ২০: ৩১
অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিরোধী দলের ওয়াকআউট
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের প্রথম দিনে চলমান সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছে বিরোধী দল। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৫ মিনিটে বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান।

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বিষয়:

সংসদ সদস্যজাতীয় সংসদবিরোধী দল
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