অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিরোধী দলের ওয়াকআউট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের প্রথম দিনে চলমান সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছে বিরোধী দল। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৫ মিনিটে বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান।
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