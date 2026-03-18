ছুটিতেও বাসভবন থেকে সরকারি জরুরি কাজ সারছেন প্রধানমন্ত্রী

ঈদ উপলক্ষে সরকারি ছুটি শুরু হয়েছে। ছুটি চলাকালেই গুলশানের বাসভবন থেকে সরকারি জরুরি কাজ সারছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, খোঁজখবর নিয়েছেন বিভিন্ন সিটি করপোরেশনেরও। আজ বুধবার প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন এই তথ্য জানান।
আতিকুর রহমান রুমন বলেন, ‘ঈদের সরকারি ছুটি শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গুলশান অ্যাভিনিউয়ের বাসায় আছেন। সেখান থেকে সরকারি জরুরি কাজ সারছেন। খোঁজখবরও নিয়েছেন, কোথায় কী হচ্ছে। সারা দেশে খাল খনন কর্মসূচিগুলোর অবস্থা কী, খাল খননকাজ চলছে কি না, সেগুলো সম্পর্কে তিনি তথ্য নিচ্ছেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গেও কথা বলছেন, তদারকি হচ্ছে কি না জানছেন।’
অতিরিক্ত প্রেসসচিব আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী সিটি করপোরেশনগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সংশ্লিষ্ট মেয়র ও প্রশাসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাগাদা দিচ্ছেন। ঈদযাত্রার খোঁজখবরও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের কাছ থেকে নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।’
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সরকারি ছুটি থাকলেও প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ে অফিস করেছেন, কৃষক কার্ড বাস্তবায়ন কমিটির সভাসহ মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছেন।
