দুই মাস ধরে অনিশ্চয়তায় আছি, কখন নামব: তথ্য উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
দুই মাস ধরে উপদেষ্টা পদ নিয়ে অনিশ্চয়তার ভেতরে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। উপদেষ্টার পদ থেকে কখন নেমে যেতে হবে, সে বিষয়েও তাঁর কোনো ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন তিনি।
রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত ‘গণমাধ্যমের স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা: রাজনৈতিক ও নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি’ শীর্ষক সংলাপে এসব কথা বলেন তথ্য উপদেষ্টা।
মাহফুজ আলম বলেন, ‘আমার দায়িত্ব গ্রহণের সময় ২৮ ফেব্রুয়ারি, সেটা রমজান মাস। এরপরে রাষ্ট্রে শুধু বন্ধ ছিল ৩০ দিন। রমজান মাসের পর আরও বন্ধ ছিল ৩০ দিন। দুই মাস আমার চলে গেছে জাস্ট এটার ভেতর দিয়ে। গত দুই মাস ধরে আমি অনিশ্চয়তার ভেতরে আছি যে আমি কখন নামিয়ে (নেমে) যাব, ঠিকাছে? আমি কখন নামব, এটা আমি জানি না।’
কী কারণে উপদেষ্টার পদে থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন, সে ব্যাখ্যাও দেন তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ।
মাহফুজ বলেন, ‘গত মে মাস থেকে তো রাজনৈতিক দলগুলো বলা শুরু করল যে ছাত্র উপদেষ্টাদের পদত্যাগ চাই। আরও কী কী বিশ্রী স্লোগান আমি আমার বাসা থেকেও শুনতে পারছিলাম যে স্লোগান হচ্ছে। এই একটা দোলাচলের ভেতরে অন্য সকল উপদেষ্টা যেখানে ৮ আগস্ট শপথবদ্ধ হয়েছেন, আমার শপথ আমি নিয়েছি ১০ নভেম্বর, কিন্তু আমার দায়িত্ব আমি পেয়েছি ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং দপ্তরে বসেছি ১ মার্চ বা এর এক-দুদিন পর। ফলে আমার জন্য সময়টা খুবই সংকীর্ণ, খুবই কম। অফিস ৬০ থেকে ৭০ দিন পেয়েছি।’
