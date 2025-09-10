৪৭তম বিসিএস প্রিলির প্রতিটি কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
৪৭ তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময় কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসন ক্যাডারের ১২০ জন কর্মকর্তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার ক্ষমতা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর অনুযায়ী এদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়ে আজ বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ৪৭ তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে।
প্রিলিমিনারি পরীক্ষার দিন ১১৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রে একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবেন। আর সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে থাকবেন সাতজন ম্যাজিস্ট্রেট।
প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় দায়িত্ব পাওয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় পিএসসিতে ব্রিফিং সেমিনারে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে ৪টায় পিএসসি কার্যালয়ে তাদেরকে রিপোর্ট করতে হবে।
