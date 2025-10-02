জাতীয় বেতন স্কেলবিষয়ক অনলাইন জরিপ শুরু বিবিএসের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘জাতীয় বেতন স্কেলবিষয়ক অনলাইন জরিপ ২০২৫’ করছে অন্তর্বর্তী সরকার। জাতীয় বেতন কমিশন পরিচালিত এই জরিপ শুরু করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।
চলতি বছরের ১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া জরিপ চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এ সময়ে মাঠপর্যায়ে সাধারণ নাগরিক, সরকারি চাকরিজীবী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মতামত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নেওয়ার নিমিত্তে বিবিএস একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করেছে। অ্যাপ্লিকেশনের লিংকটি জাতীয় বেতন কমিশনের ওয়েবসাইটে (paycommission2025.gov.bd) পাওয়া যাবে।
এই অবস্থায় বিবিএসের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কমিশনের ওয়েবসাইটে (paycommission2025.gov.bd) সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
‘জাতীয় বেতন স্কেলবিষয়ক অনলাইন জরিপ ২০২৫’ করছে অন্তর্বর্তী সরকার। জাতীয় বেতন কমিশন পরিচালিত এই জরিপ শুরু করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।
চলতি বছরের ১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া জরিপ চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এ সময়ে মাঠপর্যায়ে সাধারণ নাগরিক, সরকারি চাকরিজীবী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মতামত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নেওয়ার নিমিত্তে বিবিএস একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করেছে। অ্যাপ্লিকেশনের লিংকটি জাতীয় বেতন কমিশনের ওয়েবসাইটে (paycommission2025.gov.bd) পাওয়া যাবে।
এই অবস্থায় বিবিএসের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কমিশনের ওয়েবসাইটে (paycommission2025.gov.bd) সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজহারী লিখেছেন, ‘প্রভু হে! একটি জলযান হলেও, তুমি সৈকতে ভিড়তে দাও। অভুক্ত ভাই-বোনেরা অধীর আগ্রহে তাদের অপেক্ষা করছে।’২ মিনিট আগে
আগামীকাল শুক্রবার রাত ১২টার পর থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে। পদ্মা-মেঘনার ৭০ কিলোমিটার অংশ এই সময় ইলিশের অভয়াশ্রম হিসেবে থাকবে। এ সময় ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বিপণন ও মজুত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সনাতন ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ‘পিতৃগৃহ’ থেকে পুত্র-কন্যা নিয়ে দুর্গা ফিরে যাবেন কৈলাসে তাঁর ‘স্বামীর’ ঘরে। এক বছর পর নতুন শরতে আবার তিনি আসবেন এই ধরণিতে। মহালয়ার দিন ‘কন্যারূপে’ ধরায় আসেন দশভুজা দেবী দুর্গা; বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তাঁকে এক বছরের জন্য বিদায় জানানো হয়। তাঁর এই ‘আগমন ও১ ঘণ্টা আগে
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে নতুন দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য প্রাথমিক পর্যালোচনায় বিবেচিত হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তবে দলটির চাওয়া প্রতীক শাপলা ইসির তালিকায় না থাকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারছে না কমিশন। উল্লেখ্য, ইসির জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার তফসিলে ১১৫টি প্রতীক রয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে