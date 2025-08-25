Ajker Patrika
নিউইয়র্কে মাহফুজ আলমকে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হেনস্তার চেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ১৪
মাহফুজ আলমের উপস্থিতির খবর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নিউইয়র্ক কনস্যুলেট অফিসে হামলা করে। ছবি: স্ক্রিনশট
মাহফুজ আলমের উপস্থিতির খবর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নিউইয়র্ক কনস্যুলেট অফিসে হামলা করে। ছবি: স্ক্রিনশট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে ঢোকার সময় আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকেরা তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমকে হেনস্তার চেষ্টা করেছেন। নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় গতকাল রোববার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

সেদিন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য উপদেষ্টা। তাঁর কথা শুনেই কনস্যুলেট অফিসের সামনে আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকেরা জড়ো হন। দলীয় পতাকা হাতে ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেন। হাতে মাহফুজের ছবি ও সমালোচনামূলক বক্তব্যসংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করেন তাঁরা।

ওই ঘটনার ভিডিওতে দেখা যায়, একপর্যায়ে তাঁরা মাহফুজ আলমের উদ্দেশে ডিম ছোড়েন। কনস্যুলেট ভবনের কাচের দরজায় একজনকে লাথি দিতে দেখা যায়। এতে কাচ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। পুলিশ তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, কনস্যুলেট অফিস-সংলগ্ন আলমা করপোরেট প্লাজা নামের একটি ভবনের নিচতলায় মাহফুজ আলম অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। এ সময় বাইরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ করছেন।

ভিডিওতে একজনকে আলমা করপোরেট প্লাজা ভবনের বাইরের কাচের দরজায় লাথি মারতে দেখা যায়। এতে দরজায় ফাটল ধরে। পুলিশ সদস্যরা ছুটে এসে আক্রমণকারীদের সরিয়ে দেন। এরপর তাঁরা ভবনের বাইরে অবস্থান নিয়ে ‘ভুয়া ভুয়া’, ‘স্টেপ ডাউন’ বলে চিৎকার করে স্লোগান দিতে থাকেন।

পরে মাহফুজ আলমের বের হওয়ার অপেক্ষায় থাকেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের অবস্থান জেনে কনস্যুলেট অফিস পুলিশ ডাকে। স্থানীয় সময় রাত ১২টার পরে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) পাহারায় উপদেষ্টা মাহফুজ আলম কনস্যুলেট অফিস থেকে বের হয়ে যান।

রাষ্ট্রীয় সফরে মাহফুজ আলম ২৭ আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে থাকবেন।

