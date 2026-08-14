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জাতীয়

চালু হলো সামিটের এলএনজি টার্মিনাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৬, ২১: ৩৮
চালু হলো সামিটের এলএনজি টার্মিনাল
ছবি: সংগৃহীত

অবশেষে বন্ধ থাকা একটি এলএনজি টার্মিনালে এলএনজিবাহী কার্গো ভিড়েছে এবং গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় গ্রিডে গ্যাসের স্বল্পতা কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে।

বৈরী আবহাওয়াসহ নানান জটিলতায় গত সোমবার থেকে কক্সবাজারের মহেশখালীতে অবস্থিত সামিটের এলএনজি টার্মিনালে কার্গো ভেড়ানো যাচ্ছিল না। অভ্যন্তরীণ মজুত থেকে দৈনিক ১০০ থেকে দেড় শ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছিল টার্মিনালটি।

আজ সামিটের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটের দিকে এফএসআরইউ থেকে ১১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়। রাত ২টা নাগাদ তা সর্বোচ্চ সক্ষমতা বা ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হবে।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে এই টার্মিনাল থেকে গ্যাস সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেবল আংশিক চালু থাকা এক্সিলারেট এনার্জির অপর টার্মিনাল থেকে মাত্র ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ হচ্ছিল। এতে দেশের সামগ্রিক গ্যাস সরবরাহ রেকর্ড পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। গ্যাস সরবরাহ দৈনিক ২ হাজার মিলিয়ন ঘনফুটের নিচে নেমে যাওয়ায় সারা দেশের শিল্প কারখানা, সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলো কার্যত অচল হয়ে পড়ে। একদিকে তীব্র গ্যাস-সংকট অন্যদিকে বিদ্যুতের লোডশেডিং বেড়ে যাওয়ায় বেশ চাপে পড়ে সরকার। বাধ্য হয়ে শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রায় এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বরাদ্দ করা হয়।

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সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, বৈরী আবহাওয়ার কারণে টার্মিনালে এলএনজি কার্গো ভেড়ানো যাচ্ছে না। ফলে গ্যাস সরবরাহে ঘাটতি তৈরি হয়েছে। তবে একটি জাতীয় দৈনিকে খবর এসেছে, সরকার সৌদি আরামকো থেকে যে এলএনজি কার্গো এনেছিল সেটি বাংলাদেশের এফএসআরইউর সঙ্গে সংযুক্ত করার উপযুক্ত নয়। বৈরী আবহাওয়ার কারণে অনুপযুক্ত কার্গো বার্থিং করার অনুমোদন দেয়নি পরিচালনা প্রতিষ্ঠান এক্সিলারেট এনার্জি।

খাত-সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সামিটের ঘোষণা ঠিক থাকলে এবং এক্সিলারেট এনার্জির অর্ধেক সক্ষমতা সচল থাকলে রাতের মধ্যেই দেশের গ্যাস-সংকট অনেকটাই কেটে যাবে। দৈনিক ২৪০০ মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে যুক্ত হবে, যা এখন ২ হাজার মিলিয়ন ঘনফুটের নিচে অবস্থান করছে।

বিষয়:

বিদ্যুৎজ্বালানিএলএনজিবিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়গ্যাস
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