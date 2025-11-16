Ajker Patrika
জাতীয়

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ১২
ছবি: আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)
ছবি: আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী থেকে কাতার সশস্ত্র বাহিনীতে জনবল প্রেষণে নিয়োগ-সংক্রান্ত বহুল প্রতীক্ষিত চুক্তি দোহায় স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আজ রোববার স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান এবং কাতারের পক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল (পাইলট) জাসিম বিন মোহাম্মদ আল মান্নাই সই করেন।

অনুষ্ঠানে কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ হযরত আলী খান, ডেলিগেশনের সদস্য এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আজ সন্ধ্যায় আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চুক্তির ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা কাতার সশস্ত্র বাহিনীতে প্রেষণে কাজ করার সুযোগ পাবেন। প্রাথমিকভাবে প্রায় ৮০০ সদস্যকে কাতারে নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে। নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যরা প্রথমে তিন বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে তাঁদের মেয়াদ ছয় বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

আইএসপিআর জানিয়েছে, চুক্তির ফলে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। কাতার সশস্ত্র বাহিনীতে দক্ষ জনবল পাঠানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ আর্থিকভাবে উপকৃত হবে এবং সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

চুক্তি স্বাক্ষর ছাড়াও সফরকালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান কাতার সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড পর্যায়ের সদস্য এবং সামরিক শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন।

গত ২১–২৫ এপ্রিল ‘আর্থনা’ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাতার সফর ও সেখানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা এই চুক্তি স্বাক্ষর ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগকাতারসশস্ত্র বাহিনীআইএসপিআরচুক্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

এইচএসসি পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখুন

শ্রীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণ

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

আজকের রাশিফল: অতি দার্শনিকতা গোলমাল বাধাবে, দিবাস্বপ্ন রেকর্ড ভাঙবে

এলাকার খবর
Loading...