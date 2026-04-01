Ajker Patrika
জাতীয়

আরও দুই জেলায় খাল খনন কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে খাল খনন নিয়ে এক সভা শেষে পানিসম্পদ মন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চলতি মাসে ঝিনাইদহ ও ফেনীতে দুটি খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। আজ বুধবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে খাল খনন নিয়ে এক সভা শেষে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান তিনি।

পানিসম্পদ মন্ত্রী আরও বলেন, ‘দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার একটা খাল আমরা উদ্বোধনী কাজ সমাপ্ত করেছি এবং সেই খাল খননের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি এই এপ্রিল মাসে আমরা আরও দুটো খাল খননের কর্মসূচি হাতে নিচ্ছি, যেটি প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। একটি ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপায়, আরেকটি ফেনীতে হবে।’

এই দুই জেলায় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি গিয়ে খাল খননের উদ্বোধন করবেন জানিয়ে শহীদউদ্দীন চৌধুরী বলেন, ‘এর পাশাপাশি মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীরাও বিভিন্ন জেলায় তাঁদের কাজ দেখভাল করছেন।’

বিএনপি সরকারের প্রথম ১৮০ দিনের কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন পানিসম্পদ মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমাদের যেটা টার্গেট, ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন কর্মসূচি, সেটি কবে নাগাদ আমরা চলমান বা দৃশ্যমান করব, সেটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’

বিষয়:

দিনাজপুরপানি সম্পদ মন্ত্রণালয়প্রধানমন্ত্রীখাল খনন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

