হামের প্রাদুর্ভাবের কারণ তদন্তে কমিটি গঠনে রুল

দেশে হামের প্রাদুর্ভাবের মূল কারণ ও দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ১০ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনে স্বাস্থ্যসচিবকে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।
আজ মঙ্গলবার মানবাধিকার সংগঠন ল অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর বেঞ্চ এই রুল জারি করেন। সেই সঙ্গে হামের প্রাদুর্ভাবে মারা যাওয়া শিশুদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।
আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। হুমায়ন কবির পল্লব আজকের পত্রিকাকে বলেন, রুল জারির পাশাপাশি সারা দেশে হাম ও জলাতঙ্ক টিকার প্রাপ্যতা, পর্যাপ্ততা ও সরবরাহের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ৩০ দিনের মধ্যে হলফনামা আকারে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের মহাপরিচালককে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। ১০ মে রিট আবেদনটি করা হয়।
এদিকে পৃথক রিটে হামের প্রাদুর্ভাবের ঘটনা অনুসন্ধানে ইনকোয়ারি কমিশন কেন গঠন করতে নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্টের একই বেঞ্চ। ব্যারিস্টার এম আশরাফুল ইসলামের করা রিটে এই রুল জারি করা হয়। রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সৈয়দ মামুন মাহবুব।
